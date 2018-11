Von Rüdiger Busch

Hardheim/Walldürn. Wir schreiben das Jahr 2023: Der Institutsleiter des Hardheimer Green-Tech-Instituts begrüßt zum Semesterbeginn 50 neue Studenten aus 15 Nationen. Der Großteil kommt aus China. Wie ihre 300 Kommilitonen wohnen sie in den Unterkunftsgebäuden der früheren Carl-Schurz-Kaserne. Auch der Unterricht findet auf dem Kasernengelände statt, während der Praxisteil in den Versuchslaboren im früheren Munitionsdepot in Altheim und im ehemaligen Materiallager stattfindet. Die frühere Bundeswehrkaserne, die im Jahr 2017 geschlossen wurde, beherbergt neben dem Institut ein Gründerzentrum mit inzwischen zwölf Firmen aus dem Umweltsektor, nachdem die Firma Kuhn (Höpfingen) vor genau zehn Jahren als erstes Unternehmen dort ansiedelte. In den drei Bundeswehrliegenschaften wurden insgesamt 500 Arbeitsplätze geschaffen.

Dass dies alles genau so kommt, ist natürlich äußerst unwahrscheinlich. Dass in den Wachstumsmärkten Energie und Bildung aber eine große Chance für die vor der Schließung stehenden Bundeswehr-Liegenschaften in Hardheim und Altheim liegt, wurde am Dienstag beim Startschuss für die Erstellung des "Konversions-Entwicklungskonzept" (KEK) im Hardheimer Rathaus deutlich.

Das Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS) war im Juli durch den Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn mit der Erstellung eines solchen Konzeptes beauftragt worden. Gefördert wird das rund 130 000 Euro teure Konzept durch das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz.

Hintergrund Hinter dem sperrigen Namen Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS) der Hochschule Trier mit Sitz am Umwelt-Campus Birkenfeld verbirgt sich eine erfolgreiche Ideenwerkstatt. Der Umwelt-Campus Birkenfeld ist selbst ein Vorzeige-Konversions-Projekt, entstand er doch auf dem Areal einer ehemaligen Liegenschaft der US-Army. Seit seiner Gründung im Jahr 2001 hat das IfaS eine beispielhafte Erfolgsgeschichte geschrieben und hat sich national und international Anerkennung erworben. Heute arbeiten dort 100 Mitarbeiter. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen die Schlagworte "Nachhaltigkeit" und "Regionale Wertschöpfung". Das IfaS untersucht regionale Stoff- und Energieströme, bietet Lösungsansätze für eine bessere Nutzung von Ressourcen und die Schaffung nachhaltiger Kreisläufe. So können regionale Energiekreisläufe zum Beispiel dafür sorgen, dass Finanzflüsse in der Region gebunden werden. Im Neckar-Odenwald-Kreis hat sich Instituts-Gründer und -Leiter Prof. Peter Heck als Ideengeber der Bioenergieregion Hohenlohe-Odenwald-Tauber und als Projektbegleiter des "Null-Emissions-Landkreises" einen Namen gemacht.

Institutsleiter Prof. Peter Heck gab im Beisein von Landrat Achim Brötel und der Bürgermeister Heribert Fouquet, Markus Günther und Adalbert Hauck nun einen Einblick, welche Arbeit auf ihn und seine Mitarbeiter in den nächsten gut zwölf Monaten zukommen wird. Bis Ende 2014 wird ein praxisnahes Handlungskonzept erarbeitet, das mögliche Antworten auf die Herausforderungen der Konversion liefern soll.

Bis zum Jahr 2017 sollen die Carl-Schurz-Kaserne in Hardheim und das Munitionsdepot Altheim geschlossen werden, zwei Jahre später soll dann das Materialdepot Hardheim folgen. "Das Ziel liegt in der Entwicklung einer nachhaltigen Folgenutzung für die aufgegebenen Flächen und der Abmilderung der mit der Schließung verbundenen Folgen", erläuterte Heck. Es gehe darum, energetische und infrastrukturelle Potenziale zu erschließen sowie die vorhandenen Standortstärken zu festigen.

Ausgangspunkt der Überlegungen sei die Vorstellung des Gemeindeverwaltungsverbandes, das Areal der Carl-Schurz-Kaserne zu einem Kompetenz- und Schwerpunktzentrum für erneuerbare Energien zu entwickeln. Davon ausgehend werde sein Institut eine Gesamtstrategie erarbeiten. Eine besondere Chance sehe er in der Entwicklung eines internationalen Bildungsstandortes. Dieser könnte eine mögliche Antwort auf den drohenden Fachkräftemangel in der Region sein und gleichzeitig ein Stück Wirtschaftsförderung darstellen, da eine Zusammenarbeit mit Firmen aus ganz Baden-Württemberg denkbar sei.

"Deutschland ist ein weltweit anerkannter Standort für Bildung", betonte Heck. In Verbindung mit den im Land und im Kreis vorhandenen Kompetenzen auf dem Sektor Nachhaltigkeit bestünde hier eine riesige Chance. Auch die Lage biete interessante Möglichkeiten: Als Teil der Metropolregion Rhein-Neckar und in der Nähe zu den Zentren Heilbronn, Mannheim, Heidelberg, Würzburg sowie Frankfurt und Stuttgart sieht Heck "ein zusätzliches Realisierungspotenzial".

Für eine erfolgreiche Umsetzung seien die Akzeptanz und die Partizipation der breiten Öffentlichkeit von entscheidender Bedeutung. Teil der Konzeptentwicklung seien daher Workshops oder Vorträge, aber auch Einzelgespräche mit ansässigen Akteuren.

"Konversion muss kein Nachteil sein, sondern bietet die Chance, sich neu und zukunftsfähig aufzustellen", betonte Heck und erwies auf mehrere Konversionen, die sein Institut erfolgreich begleitet habe. Auf der Referenzliste von IfaS steht zum Beispiel die Morbacher Energielandschaft auf einer Konversionsfläche von mehr als 140 Hektar.

"Das alles hört sich für uns sehr visionär an", fasste Bürgermeister Fouquet seine Eindrücke zusammen. "Wenn es aber Wirklichkeit wird, können uns andere Kommunen beneiden." Fouquet freute sich, dass der Verwaltungsverband und der Landkreis an einem Strang zögen. Mit dem eingeschlagenen Weg sei man "auf der richtigen Spur".

Landrat Dr. Achim Brötel lobte Prof. Dr. Heck als einen der "kreativsten Köpfe in dem Bereich". Er freue sich, dass IfaS den Zuschlag für die Erstellung des Konzepts erhalten habe. Grundsätzlich bedeute die Konversion für eine ländlich strukturierte Region mehr Risiko als Chance. Die vorhandenen Chance müsse man aber ergreifen. Die "im Herzen der Bioenergieregion" liegenden Flächen böten gute Voraussetzungen für ein Green-Tech-Kompetenzzentrum. Mit der Ansiedlung der Firma Kuhn sei bereits der erste Schritt getan. Zudem würde ein grüner Bildungsstandort dem Land gut zu Gesicht stehen. Vieles sei denkbar, so Brötel, von einem Campus für Umwelttechnologie bis hin zu einer Art "Experimenta im Freien".

Walldürns Bürgermeister Günther sah gute Ansätze gegeben, dass die betroffenen Kommunen "aus dem Modus der Depression" in eine Aufbruchstimmung kommen könnten. Er sah vor allem die gute Vernetzung und die vielfältigen Kontakte von IfaS als hilfreich an.

"Wenn nur ein Bruchteil der Ideen umgesetzt werden kann, ist mir nicht bange vor der Zukunft", sagte Höpfingens Bürgermeister Hauck. Durch die Zusammenarbeit könnten letztlich alle drei beteiligten Kommunen profitieren.

Das alles ist aber noch Zukunftsmusik. Zum einen müssen sich die Vorschläge dann später auch umsetzen lassen. Zum anderen können, wie Heck betonte, im Zuge des Prozesses auch neue Ideen geboren werden. Es bleibt auf jeden Fall spannend.