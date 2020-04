Hardheim. (rüb) Wer in Hardheim auf der Suche nach einer schnellen Mahlzeit unterwegs ist, der findet in Kürze am Gasthaus "Bierbrunnen" eine neue Anlaufstelle: Betreiber Oliver Pöschko möchte dort ab dem Spätsommer einen Imbisswagen betreiben. Der Technische Ausschuss des Gemeinderats genehmigte am Montag die dauerhafte Aufstellung des 4,45 mal 2,30 Meter großen Wagens neben dem "Bierbrunnen" in der Würzburger Straße. Ratsmitglied Klaus Schneider gab zu bedenken, dass durch an der Straße parkende Fahrzeuge dort eine Gefahrenstelle entstehen könnte, da direkt gegenüber die Einfahrt zur Steingasse/Erfapark liegt. Der Gemeindeverwaltungsverband werde dies prüfen, sicherte Bürgermeister Volker Rohm zu.