Von Linda Neubauer

Hardheim. "Mit einem Schmunzeln im Gesicht und Tränen im Herzen", wie es Bürgermeister Volker Rohm formulierte, nahm der langjährige Leiter des Hardheimer Grundbuchamts, Wolf-Rüdiger Heß, am Mittwochmorgen Abschied von "seinen" Akten. Die vor rund vier Wochen begonnene Auflösung des Amtes ist damit vollzogen. 422 Kartons wurden auf 18 Paletten verladen und abgeholt. Die Akten kommen nun zur Digitalisierung nach Heilbronn und werden danach im Grundbuchzentralarchiv in Kornwestheim aufbewahrt.

Bürgermeister Volker Rohm nutzte den symbolträchtigen Abtransport der Akten und bedankte sich bei allen Mitwirkenden. Besonderer Dank ging dabei an Wolf-Rüdiger Heß, der seit 45 Jahren im öffentlichen Dienst beschäftigt ist und 25 Jahre als Ratschreiber das Grundbuchamt leitete. Für ihn geht mit der Auflösung des Hardheimer Grundbuchamts eine Lebensaufgabe zu Ende. Bis zu seiner Pensionierung am 1. November wird er noch beim Aufbau der Einsichtstelle mithelfen. Unterstützung erhält er dabei von seiner Mitarbeiterin Marie Danner, die auch bei der Auflösung eine große Hilfe gewesen sei.

Mit einem kleinen Präsent und lobenden Worten verabschiedetet Volker Rohm außerdem die Rechtspflegerin Verena Katzenmaier-Weimert, die mit der Auflösung des Grundbuchamts von Hardheim nach Tauberbischofsheim gewechselt ist. Sie sei im langjährigen Dienst für die Bürger vor Ort immer da gewesen. Lobende Worte gingen auch an die vielen Helfer beim Verladen der Akten.

Ein Präsent gab es auch für Eingliederungsmanager Thomas Siffling vom Grundbuchamt Heidelberg, der als Experte mit "Ruhe und Gelassenheit" eine große Hilfe bei der Auflösung des Hardheimer Grundbuchamts gewesen sei. Seitens der Justizverwaltung begleitet er mit Hardheim nun schon das 53. Grundbuchamt bei der Eingliederung. Auch Hauptamtsleiter Lothar Beger, EDV-Experte Wolfgang Großkinsky sowie die Auszubildenden des Rathauses, Teresa Leiblein und Moritz Weimann, hätten mit viel Eifer für entsprechende Unterstützung gesorgt, lobte Rohm.

Dass die Geschichte des Hardheimer Grundbuchamts nun nach mehr als 40 Jahren endet, liegt an der 2008 beschlossenen Neuordnung des Grundbuchwesens in Baden-Württemberg. Demnach werden alle rund 670 Grundbuchämter in Baden-Württemberg in die entsprechenden Abteilungen der 13 Amtsgerichte eingegliedert. Für die Kommunen des Neckar-Odenwald-Kreises ist das Amtsgericht Tauberbischofsheim die zuständige Stelle. Mit Hardheim hat nun auch die letzte Kommune im Landkreis diesen Schritt vollzogen.

Ab 1. September wird für Verwaltung und Bürger Hardheims im Rathaus eine Grundbucheinsichtsstelle eingerichtet. Dort können Bürger mit berechtigtem Interesse Einsicht in das elektronische Grundbuch nehmen und Auszüge erhalten. Diese Stelle wird im Bauamt eingerichtet. Marie Danner und Bernhard Popp vom Bauamt sowie Hauptamtsleiter Lothar Beger (stellvertretender Ratschreiber) werden dann für entsprechende Anfragen zur Verfügung stehen. Auch die amtliche Beglaubigung von Unterschriften wird so weiterhin möglich sein.

Was mit den frei werdenden Räumen des Grundbuchamts im Marstall wird, ist noch nicht entschieden. Interessenten gibt es aber auf jeden Fall schon jetzt, bestätigte der Bürgermeister. Während das Obergeschoss weiterhin als Lager für das Erfatal-Museum genutzt wird, wäre ansonsten eine Nutzung für Vereinsräume beispielsweise durchaus eine Option.

Nach dem Blick in die Zukunft richtete Volker Rohm den Blick am Ende wieder auf die Vergangenheit und stellte das Engagement von Wolf-Rüdiger Heß heraus: "Er hat das Grundbuchamt gelebt!"

Info: Amtsgericht Tauberbischofsheim, Abteilung Grundbuch, Würzburger Straße 17, 97941 Tauberbischofsheim, Tel. 09341/9498-70, E-Mail: poststelle@gbatauberbischofsheim.justiz.bwl.de.