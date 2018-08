Seckach. (lm) "Dank der mit allen Beteiligten konstruktiven und zielorientierten Zusammenarbeit darf große Hoffnung in das Gelingen der großen Aufgabenstellungen gesetzt werden. Wenn die finanzgebende Seite des Landes weiter mitspielt, können in den kommenden Jahren wichtige Schritte für die Entwicklung der Gemeinde Seckach getan werden". So lautete die positive Schlussbemerkung von Paul Kessler, Sanierungsberater der Kommunalentwicklung GmbH, in seinem ausführlichen Sachstandsbericht zur geplanten und bereits begonnenen Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme "Ortsmitte Seckach II" im Rahmen des Landessanierungsprogramms. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates unter der Leitung von Bürgermeister Thomas Ludwig nahmen die Mitglieder auch gleichzeitig das Ergebnis der Projektstudie "Bahnhof" mit Umbau und Sanierung zustimmend zur Kenntnis. In direktem Zusammenhang damit steht auch eine Umschuldungsermächtigung nach Einholung entsprechender Angebote an den Bürgermeister in Höhe von 1,3 Millionen Euro nach Auslaufen der Zinsfestschreibung zum 3. Juni diesen Jahres.

Um die Umsetzung der Sanierung "Ortsmitte II" konsequent weiter vorantreiben zu können, hatte die Gemeindeverwaltung einen zweiten Aufstockungsantrag in Höhe von 633 200 Euro und auf weitere Finanzhilfe von 1,05 Millionen Euro gestellt. Inzwischen hat das Regierungspräsidium Karlsruhe einen Zuwendungsbetrag von 600 000 Euro bewilligt. Der gesamte Förderrahmen beläuft sich auf 2,66 Millionen Euro, wovon 1,87 Millionen Euro in Anspruch genommen wurden. Die bewilligte Bundes- und Landesfinanzhilfe beträgt 1,6 Millionen Euro.

Das Sanierungsgebiet "Ortsmitte Seckach II" besteht aus einem zusammenhängenden Gebiet, südlich der Eicholzheimer Straße und westlich der Bahnlinie gelegen, welches in den drei Teilbereichen jeweils in sich homogen ist, betonte Paul Kessler in seinem Vortrag weiter. Es schließt sich an das bereits sanierte Gebiet "Ortsmitte Seckach" an und umfasst Teile der Bebauung an der Römerstraße, Waidachshofer Straße, Eicholzheimer Straße, Uferstraße, Bahnhofstraße und der Straße "Im Brügel", ferner das Bahnhofsgelände zwischen Brückenüberführung "Heinrich-Magnani-Straße" und Bahnüberführung der Bahnhofstraße Ortsausgang Zimmern.

Aktuell sei auch immer noch das Thema "Lamm", das man aber in einer anderen Sitzung näher ausführen wolle.

Derzeit werden Verhandlungen zur Vorbereitung weiterer Modernisierungs- und Ordnungsmaßnahmen geführt. Von den Modernisierungsmaßnahmen seien bereits 14 Maßnahmen mit einem Fördervolumen von 398 267 Euro abgeschlossen und abgerechnet, die übrigen 21 Maßnahmen seien in Durchführung, wobei laufende Raten in Höhe von 260 965 Euro bereits ausbezahlt wurden. "Alle genannten Zahlen stellen nicht auf die tatsächlich von der Gemeinde geleisteten Zahlungen ab, sondern auf die Zahlungen, die auch beim Regierungspräsidium anerkannt und gefördert wurden", sagte Kessler. Besonders erfreulich sei dabei zum einen, dass der größte Teil (686 754 Euro) in 35 private Maßnahmen geflossen sei und zweitens, dass ein Teil der Investitionen von jungen Familien mit Kindern gestemmt wurde.

Die notwendigen Grundstücksverhandlungen als Voraussetzung für die Realisierung der Schaffung von Gewerbeflächen auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs seien abgeschlossen und die nötigen Flächen gesichert. Etwas ins Stocken geraten seien derweil die Verhandlungen über Grundstücksflächen, die für den Hochwasserschutz benötigt werden und mit der geplanten Grüngestaltung des Uferbereichs der Seckach im Zusammenhang stehen.

Bezüglich der Umgestaltung des Bahnhofs selbst liegt ein Planungsvorschlag vor, der folgende neue Nutzungen für das Empfangsgebäude vorsieht: Öffentlicher Zugangs- und Wartebereich für Bahnreisende mit öffentlicher Toilettenanlage, Architekturbüro Kast, Gastronomiebereich mit Bäckerei/Bistro, Restaurant und Straßenverkauf. Das Büro Dreger aus Aschaffenburg stellte in seiner Studie auch eine Kostenschätzung für den Umbau bzw. die Sanierung des Bahnhofs in Seckach vor. Hierbei geht es um einen Gesamtkostenaufwand für die Planung, Statik und das Brandschutzkonzept von 229 650 Euro, Abbruch und Entkernung 125 000 Euro, Kosten für Rohbauarbeiten 375 000 Euro, Ausbaugewerke im Innenbereich rund 1,3 Millionen Euro, Brandschutz 135 000 Euro und Nebenkosten von 90 000 Euro.

Im Rahmen der Aufstellung einer Vorschlagsliste zur Wahl von Schöffen/innen für die Geschäftsjahre 2014 bis 2018 wurden Margit Huth, Erhard Saffrich und Edith Löffler vorgeschlagen.

Abschließend stimmte man dem Ergebnis aus der Jahreshauptversammlung der Gesamtwehr Seckach zu und bestätigte Roland Bangert als Gesamtkommandant und Steffen Wallisch, Siegfried Barth und Manfred Haußamen zu dessen Stellvertreter.

Unter "Bekanntgaben" erinnerte Ludwig u.a. an den "Tag der Umwelt" zusammen mit der Patenschaftseinheit der Bundeswehr am Mittwoch, 12. Juni, im Kindergarten Seckach, an die offizielle Einweihung der sanierten Bahnhofstraße am Freitag, 5. Juli um 15 Uhr, und er gab bekannt, dass nach Aussage der Bahn die Reparatur des Dammrutsches an der Bahnlinie ohne Vollsperrung durchgeführt wird, doch hier drängt die Gemeinde noch auf eine Antwort, wie lange die Reparatur dann dauern wird.