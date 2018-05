Osterburken. (F) In der Jahresabschlusssitzung des Osterburkener Gemeinderates am Montag im weihnachtlich geschmückten Sitzungssaal zog Bürgermeister Jürgen Galm in seinem umfangreichen und mit Bildern bereicherten Jahresrückblick eine positive Bilanz. Die Stadt habe im vergangenen Jahr eine sehr gute Entwicklung genommen. Der Stadt Osterburken gehe es gut, auch wenn man nicht alle Wünsche habe erfüllen können. Man sei im Jahr 2015 ein gutes Stück weitergekommen.

Einleitend gab der Bürgermeister einen Einblick in die Gemeindestatistik. Die Bevölkerungszahl hat sich demnach gegenüber dem Vorjahr um 162 auf jetzt 6 536 erhöht, was einen Zuwachs von 2,54 Prozent bedeutet. 45 Geburten (Vorjahr: 36) und 100 Sterbefälle (Vorjahr: 89) seien im Verlauf des Jahres verzeichnet worden. Eheschließungen habe es 28 (Vorjahr 26) gegeben.

Laut Baustatistik wurden im zu Ende gehenden Jahr 18 Wohnungen (wie im Vorjahr) bezugsfertig. Insgesamt 56 Bauanträge (Vorjahr: 59) seien bearbeitet worden. Der Gemeinderat sei zu zwölf Sitzungen zusammengekommen und habe dabei insgesamt 265 Tagesordnungspunkte behandelt.

Als besonders erfreulich bezeichnete Galm die gestiegene Einwohnerzahl; mit jetzt 6 536 Einwohnern sei ein neuer Höchststand erreicht worden. Der Bürgermeister wertete dies auch als Beleg dafür, dass der Gemeinderat mit seiner Schwerpunktsetzung auf Bildung und Betreuung und der anhaltenden Unterstützung der ehrenamtlichen Strukturen den richtigen Weg eingeschlagen habe.

Das schulische und Betreuungsangebot sei ebenso ein Standortfaktor wie die gute verkehrliche Anbindung durch die Autobahn und den Bahnknotenpunkt. In die Verbesserung des Öffentlichen Personennahverkehr habe die Stadt immer wieder auch eigenes Geld investiert. Dies sollte, so Galm, auch Ansporn sein, das Bahnhofsgebäude wieder mit Leben zu erfüllen. Was nicht in den Händen der Stadt liege, sei die nach wie vor unerfreuliche Situation des Schienenverkehrsangebots. Noch immer warte man in der Römerstadt auf den versprochenen Stundentakt auf der Strecke zwischen Stuttgart und Würzburg.

Umfangreich waren, wie Galm weiter aufzeigte, die im Verlaufe des Jahres durchgeführten Baumaßnahmen in der Schlierstädter, der Bofsheimer und der Bahnhofstraße in Osterburken. Galm dankte den Anliegern und den Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis für die damit verbundenen Einschränkungen. Ein Millionenprojekt sei der begonnene Neubau des Hochbehälters in Schlierstadt.

Positives gebe es von der Umgehungsstraße Osterburken/Adelsheim zu vermelden, wo - nach reichlich Verspätung - in diesem Jahr nun die Bauarbeiten zwischen Tunnel und Adelsheim Nord vorangetrieben worden seien. Der Abschluss des Jahrhundertprojekts sei für Ende 2018 vorgesehen.

Kräftig investiert habe die Stadt in die Regenabwasserleitung für das Osterburkener Neubaugebiet "Bofsheimer Weg". Neue Industriebauten seien im Regionalen Industriepark entstanden, wo im kommenden Jahr der Bau einer zweiten Ausfahrt geplant sei.

Ruhig geworden sei es dagegen um das vom Kreis zwischen Eberstadt und der neuen B 292 zwischen Osterburken und Adelsheim geplante Straßenbauprojekt "Transversale"; noch immer warte der Landkreis auf die Planfeststellung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe.

Erfreulicherweise sei im zweiten Anlauf der Antrag auf Einrichtung einer Gemeinschaftsschule an der Schule am Limes zum Beginn des Schuljahres 2015/16 genehmigt worden.

Von einer Schule, dem der Ersatzbau für die Realschule, angeführt wird auch die Liste der größten Baumaßnahmen. Das mit Investitionen von insgesamt rund zehn Millionen Euro kostenmäßig bisher größte Projekt der Stadt liege erfreulicherweise im Kosten- und nahezu auch im Zeitrahmen. Der Einzug sei für Herbst 2017 geplant.

Wie der Bürgermeister weiter mitteilte, wurden in der Gemeinschaftsunterkunft Osterburken in diesem Jahr rund 120 Flüchtlinge untergebracht. Galm dankte an dieser Stelle den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern, die sich im Arbeitskreis Asyl engagieren, sowie den in der "Bürgerhilfe" aktiven Personen für ihren wertvollen Dienst für die älteren Mitbürger, und allen ehrenamtlichen Kräften in musischen und sportlichen Vereinen und in sozialen Institutionen für ihre uneigennützige Arbeit.

Dank galt zugleich den Mitgliedern des Gemeinderats sowie den Mitarbeitern der Stadtverwaltung, des Bauhofs und der Schulen. Mit seinen Weihnachtswünschen verband Galm die Hoffnung, das man auch die kommenden Aufgaben und Herausforderungen gemeinsam meistern werde.

Der Jahresrückblick des Bürgermeisters wurde von einer von Hauptamtsleiterin Elke Ander zusammengestellten Präsentation von Fotos von den Ereignissen des Jahres 2015 umrahmt.