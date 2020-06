Weltweit protestieren Menschen gegen die fünfte Mobilfunkgeneration (5G). Viele Bedenken lösen sich bei einem Blick auf die Datenlage aber in Wohlgefallen auf. Foto: dpa

Neckar-Odenwald-Kreis. (jam) "Was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht", lautet ein vielzitiertes deutsches Sprichwort, das einfach nur ausdrückt, dass viele Menschen Neuem gegenüber nicht aufgeschlossen sind. Relevanz bekommt das Bonmot immer dann, wenn neue Technologien auf den Markt kommen oder aber die Politik scheinbar in die persönliche Freiheit eingreift. Der Widerstand, der sich früher gegen Eisenbahn, Telefon oder sogar den Buchdruck geregt hat, formiert sich nun gegen den neuen Mobilfunkstandard 5G, der aktuell bereits in Buchen, Altheim und Hardheim verfügbar ist. Auf Facebook hat die RNZ einige Kommentare zum Ausbau der neuen Technik im Neckar-Odenwald-Kreis erhalten. Doch was steckt hinter diesen Bedenken?

Hintergrund Es gibt keinen Hinweis darauf, dass 5G Covid-19 verursachen kann. > Ursache bekannt: Die Ursache dieser Krankheit ist bereits identifiziert: der Virus mit dem Namen Sars-CoV-2. Bestätigen lässt sich das dadurch, dass Forscher Tiere mit [+] Lesen Sie mehr Es gibt keinen Hinweis darauf, dass 5G Covid-19 verursachen kann. > Ursache bekannt: Die Ursache dieser Krankheit ist bereits identifiziert: der Virus mit dem Namen Sars-CoV-2. Bestätigen lässt sich das dadurch, dass Forscher Tiere mit diesem Virus infizieren können und diese anschließend Symptome entwickeln. Außerdem lässt sich der Virus bei Menschen, die an Covid-19 erkranken, nachweisen, während das bei der Mehrheit der gesunden Menschen nicht möglich ist. Menschen, die krank waren, haben Antikörper gebildet, die den Virus erkennen, während dies bei Menschen, die ein negatives Testergebnis aufweisen und gesund sind, nicht der Fall ist. > Frühere Pandemien: Viren verbreiten sich, modifizieren sich und übertragen sich permanent von Tieren auf Menschen. Wissenschaftler warnen schon seit einiger Zeit vor der Gefahr, dass so ein pandemischer Virusstamm entsteht. Andere Coronaviren und Pandemien entwickelten sich in der Vergangenheit ohne den Einfluss von 5G. > Corona weiter verbreitet als 5G: Menschen in Gebieten ohne 5G haben sich mit Sars-CoV-2 angesteckt und sind an Covid-19 erkrankt. Der neue Mobilfunkstandard kann also keine Voraussetzung für eine Infektion sein. > Plausibilität: Es gibt keinerlei Hinweise, dass 5G bei der Verbreitung, Entstehung oder Schwere irgendeiner anderen ansteckenden Krankheit eine Rolle spielt. (jam)

"Die Eisenbahn ist ein Teufelsding, sie kommt aus der Hölle, und jeder, der mit ihr fährt, kommt geradezu in die Hölle hinein", wetterte zum Beispiel ein bayerischer Pfarrer bei der Einführung der Eisenbahn, während Ärzte vor dem Fahrtwind warnten, der bei diesen "ungeheuerlichen Geschwindigkeiten" – für damalige Verhältnisse unvorstellbare 65 km/h – Lungenentzündungen verursachen könnte. Der "New Yorker" berichtete im Jahr 1933, dass sich viele Leute während eines Gewitters nicht in die Nähe ihres Telefons trauten – aus Angst, vom Blitz getroffen zu werden. Und als Deutschland 1976 die Gurtpflicht einführte, diskutierte man, ob ein Staat die Autofahrer zum Überleben zwingen soll und darf.

Obwohl diese Anekdoten im Nachhinein zum Schmunzeln anregen, sind solche diffusen Ängste im Kontext ihrer Zeit nachvollziehbar. Zu viele Fragen waren damals offen, zu wenig Informationen waren verfügbar. In der heutigen Zeit hat sich dieses Problem jedoch ins Gegenteil verkehrt: Dank Facebook, Google und Co. prasseln Daten aus allen Richtungen auf die Nutzer ein – viele davon wenig seriös, zum Teil sogar widersprüchlich. Studien haben gezeigt, dass sich Falschmeldungen und Lügen in den sozialen Netzwerken schneller und weiter verbreiten als Fakten. Das hat damit zu tun, dass Menschen die Tendenz haben, Informationen konsumieren zu wollen, die dem eigenen Weltbild entsprechen.

Um den neuen Mobilfunkstandard ranken sich viele Mythen

Dabei greift der sogenannte Bestätigungsfehler: Er bezeichnet die Neigung von Menschen, Informationen so auszuwählen, zu suchen und zu interpretieren, dass diese die eigenen Erwartungen bestätigen. Wer also bereits Bedenken gegenüber 5G hat, speichert vor allem Informationen, die diese Abneigung noch verstärken können. Dagegen blendet man Informationen, die die Sicherheit der neuen Technologie bestätigen, eher aus. Kurz: Das Gehirn erliegt einer Selbsttäuschung.

Erschwerend kommt hinzu, dass die sozialen Netzwerke so konzipiert sind, dass Inhalte, die sehr viele Reaktionen erzeugen, bevorzugt werden. Das sind aber häufig falsche, verzerrte oder bewusst aus dem Kontext gerissene Inhalte, die empören oder Angst machen.

"Halbwissen ist schlimmer als Unwissen", hat schon der Satiriker Klaus Klages behauptet und damit den Effekt der Filterblase treffend beschrieben. Wer regelmäßig falschen Informationen zu einem bestimmten Thema ausgesetzt ist, trifft mit hoher Wahrscheinlichkeit schlechtere Entscheidungen als jemand, der gar nichts über dieses Thema weiß.

Über 5G gibt es viele solcher Falschinformationen: Es soll unser Erbgut mutieren lassen, unsere Gedanken kontrollieren, Vögel und Bienen töten sowie das Coronavirus übertragen. Doch hinterfragt man solche Behauptungen kritisch und wirft einen Blick auf die Studienlage, bleibt von diesen Verschwörungstheorien kaum etwas übrig.

Kritiker von 5G bemängeln unter anderem, dass die Mobilfunkstrahlung mit jeder neuen Generation immer energiereicher wird. Diese Aussage ist zwar korrekt, muss aber in den richtigen Kontext eingebettet werden. Mobilfunk nutzt elektromagnetische Strahlung, zu der ebenfalls gefährliche Varianten wie Gamma- und Röntgenstrahlen zählen, aber auch das sichtbare Licht und Radiowellen. Was Frequenz und Energie anbelangt, findet sich die Mobilfunkstrahlung zwischen Radiowellen und sichtbarem Licht – und damit weit entfernt von der ionisierenden Strahlung, die zu Schäden in Zellen führen kann.

Der für den Mobilfunk genutzte Frequenzbereich ist mittlerweile sehr gut erforscht, teilt das Bundesamt für Strahlenschutz mit. Die einzige nachgewiesene Wirkung von hochfrequenten elektromagnetischen Feldern ist demnach eine Erwärmung des Körpergewebes – und diese sei "gesundheitlich unproblematisch". Einzelne Studien deuten zwar weitere Effekte an, diese haben sich aber bislang nicht bestätigen lassen. "Diese Studien überzeugen uns dann erst, wenn sie nach gängigen wissenschaftlichen Qualitätskriterien durchgeführt sind und wenn sie reproduzierbar sind – und das ist in der Regel nicht der Fall", beschreibt Inge Paulini, Präsidentin des Bundesamts für Strahlenschutz, die Situation.

Um solche Bedenken vollends auszuräumen, hat das International Committee on Electromagnetic Safety mehr als 1300 wissenschaftliche Veröffentlichungen überprüft und ebenfalls gefolgert, dass Frequenzen zwischen drei Kilohertz und 300 Gigahertz – darunter fällt der Mobilfunk – neben der Erwärmung "keine negativen gesundheitlichen Auswirkungen" haben.

Hundertprozentige Sicherheit aber kann natürlich niemand garantieren – nicht beim Mobilfunk und auch sonst nicht im Leben. Wir akzeptieren es, dass jährlich mehr als 2000 Menschen auf deutschen Straßen sterben, damit der Großteil von uns die Vorzüge des Autofahrens nutzen kann. Bei einem Blick auf dieses Risiko-Nutzen-Verhältnis zeigt sich, dass dieses beim Mobilfunk gegenüber vielen anderen Technologien, die wir gar nicht mehr oder nur kaum hinterfragen, deutlich positiver ausfällt.