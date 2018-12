Die Hebammen Gaby Kraus (l.) und Jeanette Schuster (r.) freuen sich mit den stolzen Eltern Inge-Maria und Alex Gross über die Geburt von Leonie, die am Heiligen Abend zur Welt kam. Es war die 500. Entbindung des Jahres in Buchen. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) Am Heiligen Abend um 23.03 Uhr war es so weit: Die kleine Leonie erblickte das Licht der Welt. Für die stolzen Eltern Inge-Maria und Alex Gross aus Großeicholzheim ist es ihr erstes Kind, 52 Zentimeter groß und 3220 Gramm schwer. Aber auch den Hebammen und dem Team der Geburtsstation der Neckar-Odenwald-Kliniken wird Leonie in Erinnerung bleiben: Die Geburt an diesem besonderen Datum war nämlich die 500. Entbindung des Jahres in Buchen. Erstmals seit elf Jahren wurde damit diese bedeutende Marke übertroffen.

Im vergangenen Jahr lag die Zahl der Entbindungen noch bei 436. "2018 hatten wir aber das ganz Jahr über steigende Geburtenzahlen zu verzeichnen", berichtet Hebamme Gaby Kraus. Darauf haben die Geburtshelferinnen reagiert und sich personell verstärkt: Seit Oktober steht mit Petra Müller (Schöntal) eine neunte Hebamme zur Verfügung. "Damit ist sichergestellt, dass wir auch in Zukunft eine gute Betreuung gewährleisten können", erklärt Hebamme Jeanette Schuster im Gespräch mit der RNZ.

Und damit ist auch garantiert, dass die Buchener Geburtshelferinnen auf besondere Situationen und außergewöhnliche Belastungen entsprechend reagieren können. So wie ganz aktuell über Weihnachten, als der Kreißsaal in Mosbach krankheitsbedingt geschlossen werden musste. Mit zusätzlichen Rufdiensten über die Feiertage haben die Buchener Hebammen darauf reagiert, um sicherzustellen, dass immer ausreichend Personal zur Verfügung steht. Neben den erfreulicherweise steigenden Geburtenzahlen belegt auch dies, dass die vor dreieinhalb Jahren vom Kreistag getroffene Entscheidung, die Entbindungsstation in Buchen zu erhalten, die richtige war.

Über solche Fragen macht sich die kleine Leonie natürlich noch keine Gedanken. Mit stoischer Ruhe erträgt sie den Fototermin. "Sie wollte wohl unbedingt in die Zeitung", scherzt Mutter Inge-Maria und verweist auf den errechneten Geburtstermin 1. Januar. Statt Neujahrsbaby ist Leonie jetzt Jubiläumsbaby. Und ein "Christkind", von dem eine frohe Botschaft für die Region ausgeht: Bei uns werden wieder mehr Kinder geboren.