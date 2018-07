Buchen. (tra) Der seinerzeitige Neubau des Kreiskrankenhauses Buchen wurde am 1. Juli 1968 in Betrieb genommen. Am Samstag wurde der 50. Geburtstag der Klinik mit einem Festakt gefeiert. Ehrengast war Sozialminister Manfred Lucha (Grüne). Und er hatte ein großzügiges Jubiläumsgeschenk dabei: einen symbolischen Scheck in Höhe von 10,5 Millionen Euro. Das Geld wird in ein 19,2 Millionen Euro kostendes Bauprojekt am Standort Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken investiert. Ohne Landesförderung wäre dieses Projekt nicht realisierbar.

"Die Klinik rüstet sich mit dieser Baumaßnahme für die Zukunft. Baden-Württemberg unterstützt die Neckar-Odenwald-Kliniken gerne dabei, in Buchen optimale Bedingungen und somit eine beste medizinische Versorgung zu schaffen", betonte der Minister.

Dass der Standort Buchen regelmäßig modernisiert und erweitert wurde, bewertete er als sehr positiv: "Das Krankenhaus war immer am Ball der Zeit. Strukturelle Probleme gibt es vor allem in Kliniken, in denen über Jahre nichts gemacht wurde", so Lucha.

Der Sozialminister ging auf den Wandel in der Kliniklandschaft ein: "Der Strukturwandel kommt. Man braucht Top-Krankenhäuser, die ihre Kräfte bündeln. Ziel muss das richtige Angebot am richtigen Ort zur richtigen Zeit sein. Doppelstrukturen sollte es keine geben."

Wenn kleinere Klinikstandorte schließen müssten, würde in Sachen medizinischer Versorgung dennoch kein Vakuum entstehen, da ambulante Angebote den Wegfall der Klinik kompensieren würden. Wenn die Qualität der medizinischen Behandlung hoch sei, würden die Patienten auch längere Anfahrtswege in Kauf nehmen. "Für Patienten ist die Qualität des Angebots wichtiger als die Entfernung der Klinik."

Landrat Dr. Achim Brötel dankte als Aufsichtsratsvorsitzender der Kliniken dem Sozialminister für die Förderung: "Das Land bekennt sich auch in Taten zur Gesundheitsvorsorge in der Fläche. Das bestärkt uns in unseren Bemühungen zur Erhaltung einer zukunftsorientierten stationären medizinischen Versorgung der Menschen in unserer Region."

Als Träger der Kliniken bekenne sich der Landkreis zur dauerhaften Sicherstellung der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum. Wenn es die Neckar-Odenwald-Kliniken nicht geben würde, blieben die 60.000 Patienten, die pro Jahr in Buchen und Mosbach behandelt würden, schlicht unversorgt, da es im Umfeld keine Klinik gebe, die diese Patienten versorgen könnte, so Brötel.

"Patienten muss schnell und effizient geholfen werden. Das geht aber nur auf kurzen Wegen. Deshalb müssen wir unbedingt - und das ist auch mein dringender Appell an die Politik - diejenigen Strukturen, die eine wohnortnahe Versorgung gewährleisten, stärken, wo immer es geht." Zentralisierung sei im Bereich elektiver Eingriffe denkbar, wenn es aber um die Notfallversorgung gehe, führe an dezentralen Strukturen kein Weg vorbei.

"Alles andere degradiert die Menschen im ländlichen Raum zu Menschen zweiter Klasse", so Brötel. Er unterstrich, dass das Erstarken radikaler Kräfte auch damit zu tun habe, dass die Sorgen der Menschen nicht ernst genommen würden: "Die Menschen befürchten, dass ihnen niemand mehr hilft, wenn das letzte Krankenhaus auch noch schließt. Sie erwarten Lösungen", so der Landrat.

"So gut wie heute war die medizinische Versorgung im Odenwald noch nie", lobte Minister Peter Hauk (MdL) von der CDU die Neckar-Odenwald-Kliniken. "Für die gesamte Bevölkerung ist eine optimale Versorgung gewährleistet." Er merkte aber auch an, dass die Finanzierung für viele Kliniken zur Existenzfrage werde. Weiter unterstrich er, dass der Wettbewerb auf dem Krankenhaussektor auch der Qualitätssicherung diene.

Im ländlichen Raum gelte es zudem dafür zu sorgen, dass Patienten, die nur noch kurze Zeit stationär aufgenommen werden, im Anschluss effektiv weiterversorgt würden. Um dem Landarztmangel zu begegnen regte er an, junge Ärzte durch Stipendien aufs Land zu holen.

Landtagsabgeordneter Georg Nelius (SPD) kritisierte, dass es in keinem Bundesland mehr Kliniken gebe, die rote Zahlen schreiben, als in Baden-Württemberg. "Die Förderung in Höhe von 10,5 Millionen Euro ist zudem kein Garant dafür, dass die Klinik langfristig bestehen wird. Es wurden bereits Kliniken geschlossen, die zuvor mit hohen Summen gefördert wurden", unterstrich er.

Bürgermeister Roland Burger sagte, dass er dankbar sei, hier als Standortbürgermeister sprechen zu können. "Das Krankenhaus in Buchen hat sich immer aktiv an die Erfordernisse der Zeit angepasst", so Burger.

Die Zusammenfassung der Standorte Buchen und Mosbach als Neckar-Odenwald-Kliniken sei auch eine Überlebensstrategie. "Der Standort Buchen ist ein kleines Krankenhaus, das viele Herausforderungen bewältigen muss. Vor allem die Finanzierung des laufenden Betriebs ist ein permanenter Kampf."

Er unterstrich: "Den Menschen muss eine wohnortnahe medizinische Versorgung geboten werden, sonst ziehen sie weg. Und um diese Versorgung zu bieten, wird hier am Standort Buchen investiert."

Norbert Ahrens, Geschäftsführer der Kliniken, bedankte sich für die Förderung in Höhe von 10,5 Millionen Euro. Rund 1,8 Millionen würde das Regierungspräsidium beisteuern. Rund 7 Millionen Euro müsse der Neckar-Odenwald-Kreis jedoch selbst stemmen, dies solle nicht vergessen werden.

Für die musikalische Gestaltung des Festakts sorgte die Band "Living Room". Für Kurzweil sorgte auch Chefarzt Dr. Bernd Gritzbach mit seinem Kurzvortrag "Immer am Ball - und das nicht nur bei der Fußball-Weltmeisterschaft".