Buchen-Hettingen. (rüb) Kaum haben die Sommerferien begonnen, steht für den fußballbegeisterten Nachwuchs gleich ein besonderer Höhepunkt an: Seit fünf Jahren sorgt der FC Viktoria mit seinen "Hettemer Fußballcamps" für ein besonderes Ausrufezeichen zu Beginn der Ferien.

Auch diesmal konnte Organisator Georg Müller stolz verkünden, dass alle Plätze belegt sind. 80 Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 2005 bis 2013 verbringen zwei intensive Fußballtage mit Passen, Dribbeln und Schießen. Angesichts der Hitze sorgen die Trainer und Betreuer aber auch dafür, dass die jungen Kicker genügend Trink- und Ruhepausen im Schatten einlegen.

Die Teilnehmer kommen nicht nur aus Hettingen, sondern auch aus Altheim, Buchen, Eberstadt, Götzingen, Hainstadt oder Hettigenbeuern - auch das ist ein Beleg dafür, wie gut das Angebot ankommt. Dies liegt am bewährten Konzept, bei dem der Spaß am Fußball im Mittelpunkt steht. "Wir machen alle Übungen mit Ball", sagt Georg Müller, "und es freut mich, dass die Begeisterung für den Fußball beim Nachwuchs ungebrochen groß ist."

Auch der weibliche Fußballnachwuchs schießt beim "5. Hettemer Fußballcamp" scharf.

Insgesamt vier Trainingseinheiten stehen an den beiden Tagen auf dem Programm. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Kondition und Koordination, Technik und Taktik, Technik und Torschuss sowie Spielvariationen. In vier Gruppen aufgeteilt, führen die Trainer mit den Nachwuchsfußballern abwechslungsreiche Übungen zur Verbesserung der individuellen Fähigkeiten durch.

Neben Georg Müller gestalten die Trainer Dominic Chlaus, Jannik Chlaus, Armin Kirchgeßner, Luca Knapp, Holger Mackert, Manuel Möller, Jens Strebel und Michael Thon die Einheiten. Unterstützt werden sie von den Betreuern Wolfgang Egenberger, Roland Mackert und Ulrich Wegert sowie dem Versorgungsteam Geli Heydt-Kirchgeßner, Jeanette Müller und Ulli Schifferdecker.

Zwischen den Trainingseinheiten werden die Kinder und Jugendlichen verköstigt. Mit Tischtennis, Kicker, Dosenwerfen und sogar einem Kino ist auch in der fußballfreien Zeit für Unterhaltung gesorgt. Angesichts der Begeisterung, mit der die jungen Fußballer bei der Sache sind, werden wohl auch die Sommerferien 2019 in Hettingen mit einem ganz besonderen Höhepunkt beginnen.