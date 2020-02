Zur Eröffnung des Josefsmarkts gibt es in diesem Jahr keinen Bieranstich. Foto: Rüdiger Busch

Hardheim. (jam) "Wird der Josefsmarkt gestrichen?" Diese Frage hatte im Juni des Vorjahrs den Bund der Selbständigen (BdS) sowie die Vereine der Erftalgemeinde umgetrieben. Dank des großen Engagements eines guten Dutzends Ehrenamtlicher, die sich daraufhin zur "Arbeitsgruppe Josefsmarkt" zusammengeschlossen haben, ist die Fortsetzung der beliebten Veranstaltung nun aber gesichert. Der Josefsmarkt mit seinem bunten Programm findet am Sonntag, 22. März, unter dem Motto "Auf die Plätze, Frühling, los!" auf dem Schlossplatz statt.

Josefsmarkt Programm 2020 Freitag, 20. März > Ehrungsabend der Gemeinde Hardheim um 19 Uhr in der Erftalhalle. Samstag, 21. März > BdS-Erlebnistour mit Treffpunkt um 13 Uhr am Brunnen vor dem Erfapark. > Bewirtung von 15 bis 17 Uhr im Alten Kindergarten. > Smoker-Abend ab 18 Uhr im Alten Kindergarten mit Viergangmenü (Kartenvorverkauf bei Fotostudio und Schreibwaren Xana). Sonntag, 22. März > Bewirtung von 11 bis 22 Uhr im Alten Kindergarten und von 11 bis 18 Uhr auf dem Schlossplatz. > Autoschau und Krämermarkt von 11 bis 18 Uhr auf dem Schlossplatz und dem Parkplatz Würzburger Straße. > Historische Karussells von 11 bis 18 Uhr auf dem Schlossplatz und auf dem Kurt-Schmider-Platz am Erfapark. > Eröffnung um 11.30 Uhr mit Grußworten von Bürgermeister Volker Rohm und dem BdS-Vorsitzenden Elmar Günther an der Treppe zur alten Realschule. > Historisches Marktspektakel um 12.15 Uhr auf dem Schlossplatz mit einem Laienspiel von der Verleihung des Marktrechts. > Verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr mit vielen Aktionen in den teilnehmenden Geschäften. > Kaffee und Kuchen von 13 bis 18 Uhr im Pfarrheim. > Winterverbrennung und Sommertagsumzug ab 14 Uhr im Pausenhof der Walter-Hohmann-Schule mit Aufführungen von Kindergartenkindern und Grundschülern sowie Musik der Jugendkapelle. > Spielerallye von 14.30 bis 17.30 Uhr mit Geschicklichkeitsspielen für die ganze Familie (Hauptpreis: Familienausflug in den Freizeitpark Tripsdrill). > Frühjahrsbasar von 15 bis 17 Uhr in der Erftalhalle (Einlass für Schwangere ab 14.30 Uhr). > Konzert der Musikschule ab 17 Uhr in der Aula der Walter-Hohmann-Schule bei freiem Eintritt. > Siegerehrung der Spielerallye um 18 Uhr am Stand der IG Mühlenradweg. Montag, 23. März > Bewirtung von 14 bis 23 Uhr im Alten Kindergarten. (jam)

"Der Markt ist elementar wichtig für die Hardheimer Geschäfte und Vereine", erklärt Elmar Günther vom BdS seine Motivation, ehrenamtlich mit einigen Mitstreitern die Organisation zu übernehmen. Für ihn sei es undenkbar, die mehr als 270 Jahre lange Tradition einfach so im Sande verlaufen zu lassen. Gemeinsam mit Vertretern des Gemeinderats und der -verwaltung sowie mehrerer Vereine hat er sich an die Arbeit gemacht. "Es war nicht möglich, in der kurzen Zeit das Rad neu zu erfinden, aber jeder hat seinen Beitrag geleistet", sagt Günther. Ihn habe es besonders gefreut, dass sich die Gemeindeverwaltung stark eingebracht hat, nachdem man dort den großen Einsatz der Arbeitsgruppe registriert hatte.

Obwohl die Planung nun in anderen Händen liegt, ändert sich für Besucher des Josefsmarkts kaum etwas. Einzig der Krämermarkt und die Eröffnung erhalten eine Generalüberholung. "Wir haben ortsansässige Vereine und Institutionen so gut wie möglich als Aussteller involviert", sagt Elmar Günther. Dagegen distanziert sich der BdS-Vorsitzende weitgehendst von externen Anbietern: "Verkäufer von weit weg wollen wir nicht mehr, sie sind sehr unzuverlässig."

Dennoch bietet der Krämermarkt Besuchern eine vielfältige Auswahl: Angeboten werden unter anderem Dekomaterialien, Gewürze, Süß- und Spielwaren, Haushaltsgeräte und Mode. Als kulinarische Gaumenschmäuse warten die Standbetreiber unter anderem mit Lángos, Crêpes, Bauernvesper, Flammkuchen und Hausmacherprodukten auf. Außerdem präsentieren die drei örtlichen Autohäuser auf dem Schloss- und Wendeplatz ihre neuesten Modelle.

Die Eröffnung des Markts kommt ausnahmsweise ohne Bühne, Bieranstich und Musik daher. Stattdessen präsentiert die Laienschauspielgruppe der Kolpingsfamilie nach den Grußworten von Bürgermeister Rohm und dem BdS-Vorsitzenden Günther ein historisches Marktspektakel an der Treppe zur alten Realschule. Darüber hinaus präsentiert sich die Spielerallye in neuer Form und lockt nicht nur mit einfallsreichen Aufgaben, sondern mit attraktiven Preisen. "Wer den Hauptgewinn möchte, muss den ganzen Markt erkunden", erläutert Günther das Konzept mit sieben Stationen.

Der BdS-Vorsitzende zeigt sich überzeugt, dass er und sein Team mit ihrem Programm jeden Geschmack bedienen können und viele Besucher in die Erftalgemeinde locken. "Der Markt gilt als Startschuss in den Frühling. Die Leute hält es nicht mehr im Haus", zeigt er sich überzeugt. Da bereitet ihm nicht einmal schlechtes Wetter Sorgen. "Viele unserer Angebote sind überdacht, wir sind also nahezu wetterfest."

Und dass Günther und seine Arbeitsgruppe bereits weit vorausdenken, macht er im Gespräch mit der RNZ deutlich: "Nach dem Josefsmarkt ist vor dem Josefsmarkt: Wir gehen nach dem März mit einer scharfen Manöverkritik in die Planungen für das nächste Jahr."