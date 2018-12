Buchen. (Wd) Der Haushalt für 2019 war das zentrale Thema der Sitzung des Gemeinderates am Dienstagabend im Bürgersaal des Rathauses. Der Gesamtfinanzhaushalt enthält Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 43,85 Millionen Euro, denen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 41,18 Millionen Euro gegenüberstehen. Die für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehende Summe beträgt somit 2,67 Millionen Euro.

Die Auszahlungen für Investitionen belaufen sich auf 13,26 Millionen Euro, liegen damit 3,3 Millionen Euro über dem Vorjahresniveau und sind weiter auf einem sehr hohen Level. Sie fließen in rund 70 Einzelmaßnahmen. Größte Einzelmaßnahme ist hierbei der Um- und Neubau des Burghardt-Gymnasiums, für die in den nächsten Jahren bis 2021 rund 16 Millionen Euro vorgesehen sind.

Die Baumaßnahmen sind mit 9,76 Millionen Euro die größte Position, gefolgt von 1,63 Millionen Euro für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, mit 820.000 Euro für Investitionsförderungsmaßnahmen und rund 1,1 Millionen Euro für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen. Die Tilgung von Krediten schlägt mit fast zwei Millionen Euro zu Buche.

Finanziert werden die Auszahlungen teilweise mit dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von rund 2,7 Millionen Euro, den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 508.500 Euro, den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen mit 211.000 Euro und den Beiträgen mit 343.000 Euro. Mit dieser Gesamtsumme können die an-stehenden Auszahlungen nicht gedeckt werden.

Eingeplant ist zu diesem Zweck eine Abnahme des Finanzierungsmittelbestands von 10,72 Millionen Euro, wodurch sich die liquiden Mittel zum Jahresende auf rund 2,4 Millionen Euro verringern werden. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

Unter dem Motto "Generationengerecht investieren" betonte Bürgermeister Roland Burger in seiner Haushaltsrede, dass der Gemeinderat über das Arbeitsprogramm für das nächste Jahr zu beschließen habe, das den Menschen diene, weil es darauf ausgerichtet sei, die Zukunft der Stadt aktiv zu gestalten und zu sichern. "Um diese Zukunft, genauer gesagt um die Infrastruktur, die Zukunft ermöglicht, müssen wir im Ländlichen Raum immer wieder neu und auch mehr kämpfen als im Ballungsraum", so der Bürgermeister.

Es sei dann aber auch schön zu sehen, dass Buchen als kleine Stadt im nationalen Vergleich im Fokus externer Untersuchungen ganz passabel dastehe. Das belege auch eine Beilage der Wochenzeitung "Die Zeit". Dort sei Buchen im Reigen der "Glücklichen Kleinstädte" veröffentlicht worden.

Roland Burger kam im Laufe seiner Rede auf die Investitionen zu sprechen. Die Mittel des Ausnahmejahres 2017, über dessen Überschuss in Höhe von 7 Millionen Euro man sich gemeinsam gefreut habe, werden 2019 wieder zum Wohle der kommenden Generationen investiert. In Maßnahmen wie den Mehrgenerationentreff, der bereits angelaufen ist, die Erweiterung des BGB mit weiteren 4,7 Millionen Euro, den Kindergarten- und Kindertages-Einrichtungen wie in Hainstadt und einem gegebenenfalls neu zu schaffenden Waldkindergarten mit insgesamt rund 400.000 Euro.

Dieses Projekt, über dessen tatsächliche Umsetzung mit der Evangelischen Christusgemeinde noch verhandelt werde, sei jedoch finanziell abgesichert, informierte Roland Burger. Ob es tatsächlich komme, hänge von den weiteren Gesprächen und Verhandlungen ab.

Die Stadt schaffe weitere Bauflächen für (junge) Familien, so die Baugebiete "Marienhöhe", "Hühnerberg" in Buchen, "Innerer Hofacker" in Bödigheim, mit insgesamt 2,1 Millionen Euro. Zudem habe man im Planungsbereich die Weichen für eine bedarfsgerechte bauliche Eigenentwicklung in den Stadtteilen gestellt.

Auch die Modernisierung des Rathauses wolle man in den Jahren 2019/2020 umsetzen. Dafür stehen als erste Tranche 150.000 Euro an Haushaltsmitteln sowie Verpflichtungsermächtigungen bereit.

Danach kam der Bürgermeister auf den Spitalfonds zu sprechen. Im Ergebnishaushalt liegen die ordentlichen Erträge mit 228.810 Euro deutlich unter den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 360.940 Euro. Es ergibt sich ein Gesamtergebnis von minus 132.130 Euro.

Die Sanierungsarbeiten an den beiden Gebäuden in der Kellereistraße werden weitergeführt, so Roland Burger. Daher werden 43.000 Euro für die Fachwerksanierung der Kellereistraße 48 (VHS) und 60.000 Euro für die Fachwerk- und WC-Sanierung in der Kellereistraße 31 (VHS und SWR) eingeplant. Fördermittel aus der Stadtsanierung sind in Höhe von 51.000 Euro vorgesehen.

Ebenso sei im nächsten Jahr weiterhin die Sanierung der Fassade des Altenwohnstifts in den Unterhaltungsmitteln mit 78.000 Euro vorgesehen. Diese Haushaltsposition werde um gut 20.000 Euro aufgestockt, um eventuell anfallende größere Sanierungen in einzelnen Wohnungen durchführen zu können.

Der Finanzhaushalt enthält ergebniswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 226.150 Euro, denen ergebniswirksame Auszahlungen von 327.440 Euro entgegenstehen.

Damit ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts in Höhe von 101.290 Euro. Darlehenstilgungen sind in Höhe von 19.000 Euro eingeplant.

Der Finanzierungsmittelbestand nimmt damit um 120.290 Euro ab, sodass sich am Ende des Jahres der Bestand an liquiden Eigenmitteln auf 384.850 Euro beläuft. "Die finanzielle Lage des Spitalfonds wird weiter sehr angespannt bleiben. Wir müssen abwarten, ob die Sanierungsarbeiten tatsächlich planmäßig verlaufen," betonte Bürgermeister Burger. Ziel sei es weiterhin, günstigen Wohnraum für bedürftige Menschen zur Verfügung stellen zu können.

Der Erfolgsplan 2019 der Energie- und Dienstleistungen Buchen (EDB) erwartet Erträge von 1,4 Millionen Euro und Aufwendungen in Höhe von 1,3 Millionen Euro. Der geplante Jahresgewinn liegt mit 93.700 Euro auf dem Vorjahresplanwert. Der Vermögensplan im EDB sieht Einnahmen und Ausgaben von 712.400 Euro vor. Die geplante Investitionssumme beträgt 580.000 Euro.

470.000 Euro entfallen auf den Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur und 110.000 Euro auf die Bäder. Neben der Erneuerung an Mobiliar und Geräten ist für das Freibad die Errichtung einer barrierefreien Toilette vorgesehen. Für die Darlehenstilgung sind 130.000 Euro und für die Neuaufnahme von Darlehen 240.000 Euro eingeplant.