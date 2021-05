Seckach. (lm) "1000 Bäume für 1000 Kommunen, – Klimaschutzaktion des Gemeindetags sehr erfolgreich beendet" – das meldete jüngst die Pressestelle des kommunalen Landesverbandes kreisangehöriger Städte und Gemeinden. Und das Ergebnis scheint nach 18 Monaten mit landesweit weit über zwei Millionen gepflanzten Bäumen alle Erwartungen zu übertreffen. Das ursprünglich angestrebte Ziel von einer Million wurde somit verdoppelt. Der Startschuss für dieses Gemeinschaftswerk war schon Ende September 2019 gefallen, als der Landesvorstand bei einer Sitzung in Bad Mergentheim den ersten Baum im Kurpark einpflanzte.

Wie Seckachs Bürgermeister Thomas Ludwig betonte, sei Klimaschutz nicht nur eines der aktuell am meisten diskutierten Themen in Politik, Medien und Gesellschaft, sondern zähle für die Kommunen in Baden-Württemberg schon lange zu ihren wichtigsten Aufgabenbereichen.

"Leider bleiben diese kommunalen Klimaaktivitäten von der Öffentlichkeit und der Politik aber oftmals unbemerkt. Mit unserer Aktion wollten wir deshalb zeigen, dass unsere Städte und Gemeinden aktive Klimaschützer sind", erklärte Gemeindetagspräsident Steffen Jäger.

Es beteiligten sich an dieser Klimaschutzaktion bis zum Stichtag trotz der Dürreperiode im Frühjahr 2020 und der Corona-Pandemie 456 baden-württembergische Städte und Gemeinden. Besonders erfreulich sei dabei, dass auch zwei Landkreise, ein Zweckverband und eine hessische Stadt mitgemacht hätten. Vor allem Städte und Gemeinden mit großer Markungs- oder Waldfläche konnten mehrere Tausend Bäume pflanzen. Der Spitzenreiter brachte es sogar auf rund 80.000 Bäume. Es gab aber auch Pflanzungen im einstelligen Bereich, beispielsweise auf Kindergarten- und Schulgeländen oder auf innerstädtischen Plätzen. Diese hätten aber zweifelsohne eine nachhaltige Wirkung auf das Umweltbewusstsein von Kindern. Insgesamt wurden so im Rahmen der Aktion von den beteiligten Kommunen bisher 2,18 Millionen neue Bäume an die Geschäftsstelle des Gemeindetages gemeldet.

Seckachs Bürgermeister Ludwig freute sich, dass sich schon kurz vor dem ersten Lockdown im März 2020 rund 200 Seckacher Bürgerinnen und Bürger (von 5 bis 80 Jahre alt) auf den Weg zu ihrer Baumpflanzung machten. Vom Kindergarten über die Schulen bis hin zu den örtlichen Vereinen waren an den beiden Aktionstagen alle Altersklassen und gesellschaftlichen Gruppen mit von der Partie. Revierleiter Armin Walzel hatte hierzu eine Brachfläche im Großeicholzheimer Eichwald, im Bereich "Fuchsentrieb/ Lassklinge", ausgewählt und zusammen mit seinem Waldarbeiter-Team hervorragend vorbereitet. Außerdem berücksichtigten die Organisatoren bereits bei der Anfahrt den Nachhaltigkeitsgedanken, weshalb der Treffpunkt nicht mitten im Wald, sondern in der Ortsmitte auf dem großen Parkplatz bei der Schlossgartenhalle war. Ab dort gab es einen Shuttleservice mit dem Großeicholzheimer Schlossexpress sowie den Mannschaftstransportwagen aller drei Feuerwehrabteilungen.

Zur Stärkung der fleißigen Baumpflanzer hatte die Bio-Bäckerei "Fritze-Beck" extra für diesen Anlass Laugen- und Hefegebäck in Form von Tannen und Laubbäumen gebacken.

Nach Schätzung des Revierleiters wurden an besagtem Wochenende circa 400 Bäume gepflanzt. In den Folgewochen bis Ostern setzten die Waldarbeiter die Aktion fort. Im Ergebnis konnte die Gemeinde Seckach zu dem Gesamtprojekt die stolze Zahl von 5702 gepflanzten Bäumen beitragen. Diese verteilen sich auf folgende Baumarten: 150 x Vogelkirsche, 150 x Traubeneiche, 50 x Elsbeeren, 50 x Walnuss, 50 x Hybridnuss, 100 x Baumhasel, 100 x Paulownia (Blauglockenbaum), 100 x Atlaszeder, 100 x Libanonzeder, 1 x Linde, 100 x Esskastanie, 100 x Weißtanne, 100 x Lärche, 2.501 x Douglasie und 2000 x Fichte.

Thomas Ludwig unterstreicht dabei die Aussagen von Gemeindetagspräsident Jäger: "Diese Pflanzaktion des Gemeindetags steht sinnbildlich für die vielfältigen kommunalen Klimaschutzvorhaben im Land. Dabei kümmern sich die Kommunen nicht nur um Baumpflanzungen, sie setzen auch abstrakte Klimaschutzziele durch örtliche Projekte in den unterschiedlichsten Bereichen konkret um. Die Städte und Gemeinden sind damit auch im Klimaschutz – wie in so vielen anderen Feldern der öffentlichen Daseinsvorsorge – die Lösungsebene. Die Projekte umfassen Öko-Strom und Fotovoltaikanlagen für öffentliche Gebäude, ebenso wie E-Mobilität bei Dienstfahrzeugen, Verpachtung von Flächen für Windkraftanlagen bis hin zu kommunalen Nahwärmenetzen. Der kommunale Klimaschutz ist so vielfältig wie das kommunale Leben selbst!"