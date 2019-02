Wertheim. (pol) Am Samstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, wurde ein 52-jähriger Fischhändler auf einem Tankstellengelände in der Bestenheider Landstraße überfallen. Der Mann wollte gerade seinen Fischverkaufsanhänger dort abstellen und wurde von einem unbekannten Räuber abgepasst. Als er ausstieg, um den Anhänger abzukoppeln, trat ihm der Mann mit einer Pistole gegenüber und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Händler händigte die Tageseinnahmen aus, die sich in einem schwarzen Bediengeldbeutel in einer weißen Plastiktüte umwickelt befanden. Nach der Tat flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Stettiner Straße. Er war 25 bis 30 Jahre alt, schlank, 170-180 cm groß, dunkle Haare, orientalisches Aussehen, leicht dunkelhäutig. Er war mit einem blauen Sweatshirt mit Kapuze bekleidet, trug Blue Jeans, ein dunkles Basecap und beige Sneakers. Als Bewaffnung führte er eine schwarze Pistole mit sich.

Info: Wer Hinweise auf den flüchtigen Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier in Wertheim unter Tel. 09342/91890 zu melden.