Walldürn. (pol/dore) Das ist gerade nochmal gut gegangen: Ein Mähdrescher fing nach Polizeiangaben am Donnerstagnachmittag auf einem Feld an der L518 bei Gottersdorf an zu qualmen.

Der Fahrer hatte während seiner Arbeiten bemerkt, dass Rauch aus dem Heck des Mähdreschers kam und setzte sofort seinen Feuerlöscher ein, so die Polizei. Da der Mähdrescher-Fahrer schnell reagierte und die Feuerwehr die Sache schnell unter Kontrolle hatte, kam es nicht zu einem Brand.

Die Feuerwehrleute verschiedener Feuerwehren aus der Umgebung waren schnell zur Stelle und sorgten dafür, dass kein offenes Feuer entstand. Der Mähdrescher wurde durch die Rauchentwicklung nicht beschädigt.

Möglicherweise lag eine technische Störung vor, durch die das Gerät heiß lief, berichtet die Polizei.