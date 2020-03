Tauberbischofsheim. (car/pol) Mit über 2,7 Promille war ein 40-jähriger Autofahrer am Sonntagmorgen in Tauberbischofsheim unterwegs. Gegen 7.30 Uhr wurde er in der Straße "Zum Schneekasten" von einer Polizeistreife kontrolliert. Die Beamten vermuteten, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemtest bestätigte den Verdacht, schreibt die Polizei.

Der Mann musste die Polizisten ins Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten.

Die Polizei hatte den 40-Jährigen bereits in der Vergangenheit unter Alkoholeinfluss hinter dem Steuern erwischt. Da der Hyundai-Fahrer daher bereits seinen Führerschein abgeben musste, war er ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehrs und Fahren ohne Führerschein rechnen.