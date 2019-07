Seckach. Unbekannte brachen zwischen Samstag und Montag in ein Gebäude des Kinder- und Jugenddorfes in der Klingestraße in Seckach ein.

Wie die Polizei berichtet, nahmen sich die Einbrecher dort den Schlüssel eines Fords und fuhren mit dem Auto circa 75 Kilometer, bis sie ihn wieder an der gleichen Stelle parkten.

Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 1500 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich beim Polizeiposten Adelsheim unter der Telefonnummer 06291/648770 melden sollen.