Seckach. (pol/geko) In der Kleinstadt wurden Schreiben im Namen des Amtsgerichtes Wiesloch verschickt, die die Empfänger auffordern Geld zu zahlen. Dabei handelt es sich um einen Betrugsversuch, meldete die Polizei.

Bereits über 30 Personen haben das Betrügerschreiben erhalten und sich an das Amtsgericht gewendet. In dem Brief wird dem Empfänger vorgeworfen, eine Zahlung bewusst verweigert zu haben und deswegen sei ein Schaden beim Gläubiger entstanden. Nun sei eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 100 Euro verhängt worden. Der Umschlag ist mit dem Absender des Amtsgerichts Wiesloch bedruckt. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der angegebene Sachbearbeiter nicht existiert.

Weitere Betroffene werden aufgefordert sich umgehend bei der Polizei zu melden.