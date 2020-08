Rosenberg. (pol/lyd) Vermutlich Plastikgeschirr auf einer eingeschalteten Herdplatte war die Ursache eines Brandes in Rosenberg am Sonntagnachmittag, teilt die Polizei mit. Gegen 13.30 Uhr roch der Sohn der Familie Rauch im Treppenhaus. Daraufhin entdeckte der Vater das brennende Geschirr in der Kellerküche. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.