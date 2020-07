Ravenstein. (pol/rl) In der Nacht auf Samstag kollidierte ein 19-jähriger Golffahrer mit einer Hausmauer in Ravenstein. Der junge Mann fuhr gegen 4 Uhr auf der Landesstraße L515 von Merchingen nach Oberndorf, als er in einer Rechtskurve offensichtlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen ein Haus in der Georg-Metzler-Straße fuhr.

Bei dem Unfall erlitt der 19-Jährige schwere Verletzungen. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Da die Beamten Anzeichen für Alkoholeinfluss festgestellt hatten und ein Alkoholtest 1,42 Promille ergab, musste der junge Mann im Krankenhaus auch eine Blutprobe abgeben.

Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da Betriebsstoffe aus dem Auto ausliefen, wurde die Feuerwehr verständigt. Auf den Golf-Lenker kommt nun eine Anzeige zu.