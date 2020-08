Region. (pol/kaf) Sie hofften auf Heilung und verloren dabei Hunderttausende Euro: Zwei arglose Fernsehzuschauer aus dem Hohenlohekreis und dem Neckar-Odenwaldkreis sind in den letzten Monaten zwei Wunderheilern auf den Leim gegangen und mussten dafür teuer bezahlen, wie die Polizei jetzt mitteilte.

Die Opfer hörten in einem russischen Fernsehsender von einer angeblichen psychologischen Beratung und meldeten sich bei der eingeblendeten Telefonnummer. Bei zahlreichen "Telefonsitzungen" wurde den Betroffenen Heilung versprochen. Doch statt Linderung zu erhalten, brachte man die Opfer am Telefon durch geschickte Gesprächsführung dazu, hohe Geldsummen an die Betrüger zu überweisen oder zu übergeben. Eine Frau aus dem Hohenlohekreis verlor einen sechsstelligen Eurobetrag, ein Mann aus dem Neckar-Odenwaldkreis ließ sich einen mittleren fünfstelligen Betrag abluchsen.

Die Polizei warnt nun eindringlich davor, Geld an Wunderheiler zu übergeben. Betroffene sollen sich an die nächste Polizeidienststelle wenden.