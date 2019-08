Osterburken. (pol/rl) Bei einem Unfall am Samstag wurde eine 53-jährige Radfahrerin so schwer verletzt, dass sie per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste.

Der Unfall ereignete sich um 17.30 Uhr in Hemsbach beim Abbiegen von der Osterburkener Straße in die Mauritiusstraße. Die Pedelec-Fahrerin stürzte laut Polizeibericht auf regennasser Fahrbahn und erlitt dabei trotz Fahrradhelm schwere Gesichtsverletzungen. Bei dem Unfall entstand am Pedelec ein Schaden von 100 Euro.