Buchen. (pol/gun) Ein 24-jähriger Audi-Fahrer hat sich nach seiner Unfallflucht am Sonntagmittag bei der Polizei Buchen gemeldet. Der Mann war auf der B47 bei Walldürn ins Schleudern geraten und mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Anstatt sich um den Schaden in Höhe von 4000 Euro zu kümmern, fuhr er einfach weiter in Richtung Rippberg.

Laut Polizei kommt der Autofahrer um eine Anzeige wegen Unfallflucht nicht herum. Sein reuiger Anruf am Dienstag könnte sich aber strafmildernd auswirken.