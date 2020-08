Mudau. (pol/kaf) Ein Wilderer hat am Dienstagmorgen sein Unwesen bei Mudau getrieben. Wie die Polizei mitteilt, fand ein Jäger gegen Mittag eine erschossene Rehgeiß in seinem gepachteten Revier an der Landstraße zwischen Mudau und Mudau-Rumpfen im Gewann Feuchtbrunnen. Ein Unbekannter hatte das Tier offenbar am Morgen mit einem kleinkalibrigen Gewehr erlegt und dann einfach liegen lassen. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen. Hinweise können unter der Telefonnummer 06281-9040 gemeldet werden.