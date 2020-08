Mudau. (pol/lyd) Vermutlich ein technischer Defekt einer Arbeitsmaschine war die Ursache eines Brandes bei Mudau-Schloßau am Freitagnachmittag, teilt die Polizei mit. Auf einem Feld nahe dem Schloßauer Ortsteil Waldauerbach gerieten gegen 14.15 Uhr zunächst eine Arbeitsmaschine und in der Folge durch den Wind mehrere Strohballen in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer zügig gelöscht werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.