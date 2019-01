Miltenberg. (pol/RNZ) Ausgerüstet mit einer Schusswaffe hat ein bislang Unbekannter am 12. Januar eine Tankstelle in Miltenberg überfallen und dabei mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet. Eine Überwachungskamera hat den Räuber damals aufgezeichnet. Zwölf Tage später hat nun die Kriminalpolizei ein Foto des Täters veröffentlicht. Sie erhofft sich dadurch Hinweise auf dessen Identität. Die Fahndung, die die Polizei unmittelbar nach der Tat in die Wege geleitet hatte, führte nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Den Räuber beschreibt die Polizei wie folgt: männlich, 20 bis 30 Jahre alt, 170 bis 175 Zentimeter groß, bekleidet mit gelbem Kapuzenpullover mit großem schwarzem "M" auf der linken Brust, grauer Jogginghose, weißen Turnschuhen und blau-weißem Tuch vor dem Gesicht. Foto: Polizei

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel. (06021) 8571732 entgegen.