Limbach. (pol/kaf) Vermutlich weil er von der Sonne geblendet wurde, hat ein 38-Jähriger am Dienstagmorgen einen Verkehrsunfall in Limbach verursacht. Der Mann fuhr laut Polizei gegen 7 Uhr mit seinem Renault auf der Limbacher Straße, als er wohl wegen der noch tief stehenden Sonne einen geparkten Mercedes mit Anhänger übersah. Er fuhr auf den Anhänger auf und verursachte dabei sowohl an seinem Wagen, als auch an dem Mercedes-Gespann einen Schaden in Höhe von insgesamt 13.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Renault musste jedoch abgeschleppt werden.