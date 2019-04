Hardheim. (pol/rl) Eine 61-jährige Autofahrerin war am Dienstagvormittag zunächst mit einem anderen Fahrzeug kollidiert und anschließend gegen eine Hauswand gefahren.

Gegen 11.15 Uhr wollte die Frau von einer Parkfläche auf der Wertheimer Straße ausparken und auf die Fahrbahn fahren. Dabei missachtete sie einen aus Richtung Würzburger Straße heranfahrenden Wagen einer 56-Jährigen.

Es folgte eine Berührung der Autos, wobei die 61-Jährige erschrak und das Gaspedal mit der Bremse verwechselte. Dadurch beschleunigte das Auto stark und fuhr in einem Bogen nach links über die Fahrbahn, wo es mit der Hauswand kollidierte.

Alle Beteiligten blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen sowie an der Wand entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.