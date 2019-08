Buchen. (pol/szok) Gleich zweimal stießen Polizeibeamte am Mittwoch in Buchen auf Autofahrer, die unter Drogeneinfluss standen.

Laut Polizei kontrollierte eine Streife um 8 Uhr morgens einen 18-Jährigen. Der junge Mann gab nach einem positiven Drogentest zu, Rauschgift konsumiert zu haben und musste anschließend zu einer Blutabnahme mit aufs Revier kommen.

Der zweite Fall ereignete sich am Nachmittag: Polizeibeamte hielten einen 27-jährigen Mann wegen seines auffälligen Fahrstils an und forderten diesen zu einem Urintest auf. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten in seiner Hosentasche mit Urin gefüllte Reagenzgläser. Der Test mit seinem eigenen Urin fiel positiv aus und auch er musste zu einer Blutentnahme mitkommen. Der 27-Jährige gab zu, regelmäßig Joints zu rauchen.