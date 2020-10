Buchen. (pol) Eine Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen vor der Diskothek "Halli Galli" endete für einen 24-Jährigen im Krankenhaus. Der junge Mann wurde gegen 5.30 Uhr von drei bislang unbekannten Männern leicht an der Hand verletzt, sodass er noch am selben Tag im Krankenhaus versorgt werden musste. Danach konnte er das Krankenhaus wieder verlassen.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, sich mit dem Polizeirevier Buchen unter Tel. 06281/9040 in Verbindung zu setzen.