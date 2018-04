Buchen. (pol/van) Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall am Samstagnachmittag bei Buchen schwer verletzt, wie die Polizei mitteilt. Der 25-Jährige fuhr kurz vor 16.30 Uhr mit seiner Suzuki von Eberstadt in Richtung Seckach. Offenbar war er in einer langgezogenen Rechtskurve zu schnell unterwegs. Das Motorrad kam von der Straße ab, prallte gegen eine Steinmauer, wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und blieb dort liegen. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Totalschaden.