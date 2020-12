Buchen. (pol/kaf) Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Mittwoch, 23. Dezember, und Montag, 28. Dezember, Zutritt zu einer Scheune im Gewann Hetterichsbühl in Buchen-Hainstadt. Das teilt die Polizei mit. Der oder die Täter schraubten und wuchteten an einem Verriegelungsblech der Scheune und konnten dies so aufbrechen.

Anschließend klauten sie mehrere Liter Kraftstoff, Kanister mit Schmierstoffen und ein Kunststoffseil. Anschließend flüchteten der oder die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei Buchen bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.