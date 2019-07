Buchen. (pol/geko) Es wird immer mehr illegal entsorgter Müll auf Privatgrundstücken und öffentlichen Plätzen gefunden. Die Verwaltungsbehörden setzen alles daran gegen Müllsünder vorzugehen. Das meldet die Polizei.

Zuletzt führten die Ermittlungen der Polizei in Buchen zu einem Abfallsünder, der mit einem Bußgeld von mindestens 250 Euro rechnen muss, weil er etwa einen halben Kubikmeter Hausmüll und sonstigen Abfall an einem Altglascontainer abgelegt hatte. Zu dem Bußgeld muss der Mann zusätzlich die Kosten für die ordnungsgemäße Entsorgung tragen, was nochmals mehrere hundert Euro ausmachen kann.

Beliebte Orte von illegalen Ablagestellen sind öffentliche Plätze, schlecht einsehbare Parkplätze, Böschungen, Wald- und Feldwege, Gewässer, Straßenränder, Parkanlagen oder Hinterhöfe. Auch in Säcken verpackter Hausmüll, Sperrmüll, Bauschutt oder Altreifen finden sich in der Landschaft wieder. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass illegale Müllentsorgung eine Ordnungswidrigkeit ist und mit hohen Geldstrafen verbunden ist.

"Wir setzten alles daran, zusammen mit den zuständigen Verwaltungsbehörden, die Verursacher solcher illegalen Abfallablagerungen zu ermitteln und zu bestrafen", so Martin Fessner, der Leiter des Polizeireviers Buchen in einer aktuellen Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn.

Seit März 2019 wurden bereits zehn Ordnungswidrigkeiten alleine im Bereich Buchen wegen illegaler Müllentsorgung geführt und angezeigt.

"Wer entsprechende Feststellungen macht, die zur Ermittlung von Personen führt, die illegal Müll entsorgen, wird gebeten, dies unverzüglich den Behörden bzw. der Polizei mitzuteilen", heißt es in der Pressemitteilung abschließend.