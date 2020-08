Buchen. (pol/kaf) Unbekannte sind in Buchen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Sonnenstudio eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, gelangten der oder die Täter zwischen 20 Uhr und 8 Uhr durch ein Fenster in das Gebäude in der Hettinger Straße.

Im Inneren durchsuchten sie die Räume und entwendeten Bargeld. Der Schaden am Fenster beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281-9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.