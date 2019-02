Buchen. (pol/sdm) Unbekannte haben eine Hecke bei der Skaterbahn auf der Buchener "alla-hopp!"-Anlage in Brand gesetzt. Die Polizei berichtet, dass das Feuer am Freitagabend gegen 20.30 Uhr an der Ecke Hollergasse / Am Schrankenberg entdeckt worden ist. Die Feuerwehr Buchen konnte das Feuer löschen. Zudem wurde vermutlich zeitgleich in der Unterführung ein Graffiti angebracht. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften im Einsatz. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu den Verursachern des Feuers oder zu den möglichen Graffiti-Sprayern. Die Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281/9040 melden.