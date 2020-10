Buchen. (pol/mare) Eine Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen vor einer Diskothek in der Buchener Straße "Am Hohen Marktstein" endete für einen 24-Jährigen im Krankenhaus. Das berichtet die Polizei.

Der junge Mann wurde gegen 5.30 Uhr von drei Unbekannten so verletzt, dass er noch am selben Tag im Krankenhaus operiert wurde.

Die Polizei bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung vor der genannten Diskothek beobachtet haben, sich mit dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 in Verbindung zu setzen.