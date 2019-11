Buchen. (pol/mare) Ein 19-Jähriger ist am Montagabend gegen 21.20 Uhr ohne fremde Beteiligung mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen eine Laterne gestoßen. Das berichtet die Polizei.

In der Meitnerstraße in Buchen fuhr der Autofahrer gegen die Straßenlaterne, welche dadurch stark beschädigt wurde. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Der Fahrer wurde nicht verletzt.