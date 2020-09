Osterburken. (pol/kaf) Er wollte ein totes Tier von der Straße räumen, dabei wurde ein 51-Jähriger am Freitagmorgen jedoch schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, sah der Mann gegen 5 Uhr auf der Bundesstraße B292 bei Osterburken ein totes Wildschwein auf dem Abbiegestreifen liegen. Er hielt an, um das Tier beiseite zu räumen.

Ein weiterer Autofahrer stoppte ebenfalls und wollte helfen. Die beiden wechselten einige Worte am Straßenrand. Währenddessen fuhr eine 61-Jährige an den haltenden Autos vorbei und übersah dabei wohl den am Fahrbahnrand stehenden 51-Jährigen und erfasste ihn. Der Mann wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachte ihn in ein Krankenhaus.