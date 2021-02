Von Axel Sturm

Ladenburg. Impfen ist derzeit in aller Munde. Damit verbunden ist die Hoffnung auf ein Ende der Corona-Pandemie. Eine Impfpflicht ist in Deutschland nicht geplant, und auch Kinder sollen das Vakzin erst einmal nicht erhalten. Ein Elternbrief, der über eine Pflichtimpfung in der Grundschule informiert, und Eltern bittet, darauf zu achten, dass Kinder drei Wochen lang keinen Sport machen, ist heute undenkbar. Vor 40 Jahren waren solche Schreiben dagegen völlig normal.

"Kein Elternteil hat sich darüber aufgeregt", erinnert sich Zeitzeuge Helmut Kinzig (83). Er hat in seiner Kindheit gleich mehrere solcher Impfungen mitgemacht und erzählt, wie das damals abgelaufen ist. In Deutschland waren nach dem Zweiten Weltkrieg die Bundesländer für Impfungen verantwortlich. In Baden-Württemberg gab es von 1946 bis 1954 eine Impfpflicht gegen Diphtherie und Scharlach. Die gegen Pocken wurde erst 1983 aufgehoben.

"Für uns Kinder in der Schulklasse war der Impftag ein ganz normaler Vorgang", erinnert sich Kinzig. Die Klassen wurden einzeln aufgerufen, und die Schüler mussten gemeinsam in die benachbarte städtische Turnhalle laufen. Dort fand normalerweise der Schulsport statt. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in der Halle auch die "Schulspeisung". Nach einem verbindlichen Speiseplan kochten damals 20 Frauen für die nach dem Krieg oft abgemagerten Kinder. Und dann gab es eben die Impfaktionen dort.

Noch vor 40 Jahren gab es Pockenschutzimpfungen klassenweise in der städtischen Turnhalle. Repro: Sturm

Die Impfungen in der Römerstadt organisierte das Gesundheitsamt Mannheim. Es gab eine sogenannte "Fürsorgerin", die fast alles über die örtlichen Gegebenheiten wusste. Else Bischof war eine stadtbekannte Frau, die die Familien der meisten Schülerinnen und Schüler kannte. Geimpft hat damals Dr. Herzog, erinnert sich Zeitzeuge Helmut Brand. Der spätere Leiter der Merian-Realschule erinnert sich an seine eigenen Impfungen damals, und daran, dass ihm im Anschluss der Schwimmbadbesuch untersagt wurde. Die Termine waren mit einem kleinen Gesundheitscheck verbunden. Dr. Herzog schaute in den Rachen, tastete die Lymphbereiche ab und eine Helferin durchstreifte mit einem sogenannten Läuse-Rechen die Haare, erinnerte sich Horst Müller (85). Damals war es fast normal, dass in den Klassen Läuseverbreitungen vorkamen. Dann wurde Läusepuder verteilt, das auf die Kopfhaut gegeben werden musste.

Die Pocken-Impfung hinterließ bei vielen Schülern eine Narbe am Oberarm. Das Vakzin wurde nämlich damals nicht mit einer Spritze, sondern mit der Impfpistole verabreicht. "Bei dieser Methode wurde die Haut eingeritzt, um eine Infektion auszulösen, die den Körper dazu anregte, Antikörper gegen Pocken zu bilden", erläutert Helmut Brand. Die kleine Verletzung der Haut löste Schwellungen in unterschiedlicher Größe aus. Später bildete sich ein kleiner Grind. In der Klasse von Helmut Kinzig gab es sogar interne Wettbewerbe unter den Jungs. "Wer den größten Grind am Oberarm hatte und die damit verbundene größte Narbe, war der Pockensieger", erzählt er und lacht.

Im Anschluss bekamen die Geimpften einen Nachweis (unten rechts). Foto: Sturm

Weil die Schulkinder in Deutschland in den 1960er-Jahren regelrecht durchgeimpft wurden, galt die Pockenseuche um 1980 als ausgerottet. Drei Jahre später wurde die Impfpflicht daher aufgehoben.

Neben der Pockenschutzimpfung gab es in den Schulen auch die Diphtherie-Impfungen. Die erste verabreichte der Hausarzt Kindern im Alter von zwei Monaten. Die Auffrischung gab es dann in der Grundschule. Gegen Kinderlähmung wurde ebenso in Schulen aber auch in Kindergärten geimpft. In Deutschland brach 1961 eine schwere Polio-Epidemie aus, Impfungen konnten die Erkrankungsrate wieder senken.

Die sogenannte Spritzimpfung wurde ab dem Jahr 1962 dann durch die Schluckimpfung abgelöst. Das tiefgekühlte Vakzin wurde durch Sondertransporte vom Nationalen Gesundheitsinstitut angeliefert. Der Impfstoff, der auf ein Stück Würfelzucker geträufelt wurde, musste bei minus 20 Grad gelagert werden. Der Slogan "Schluckimpfung ist süß – Kinderlähmung ist grausam", verfehlte seine Wirkung nicht, sodass die Impfkampagne damals von einer breiten Mehrheit der Bevölkerung mitgetragen wurde.