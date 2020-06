Von Axel Sturm

Ladenburg. Die letzte schlechte Nachricht mit einschneidenden Wirkungen vom Industriestandort Ladenburg ist gerade mal vier Jahre her. Auf den Weggang von Reckitt Benckiser 2016 folgt nun die Schließung des ABB-Standorts.

Der Schweizer Technologiekonzern hatte zuletzt das Entwicklungszentrum für die Bereiche Digitalisierung, Automatisierung und Robotertechnik in der Römerstadt. Die 500 Beschäftigten sollen zum Großteil an die ABB-Standorte Mannheim und rund 100 Mitarbeiter nach Heidelberg umziehen. "Die Entscheidung für den neuen Standort ist in erster Linie eine für Mannheim und keine gegen Ladenburg", teilte ABB-Vorstandsvorsitzender Hans-Georg Krabbe mit.

Bürgermeister Stefan Schmutz sagte der RNZ, dass er die strategische Entscheidung zugunsten Mannheims sehr bedauert. Nach dem Weggang von Reckitt Benckiser werde nun eine weitere Firmentradition beendet. Das sei besonders schmerzhaft, weil 500 Arbeitsplätze in Ladenburg wegfallen. Der Wegzug werde spürbare negative Langzeitfolgen für den Haushalt haben, sagte Schmutz.

Welche Einflüsse die dadurch wegbrechenden Gewerbesteuereinnahmen haben werden, kann der Bürgermeister noch nicht genau sagen. Großprojekte wie der Bau der neuen Dreifeldsporthalle oder Investitionen in die Infrastruktur wie der Bau von Kindergärten seien jedoch nicht gefährdet. "Sollte es uns aber mittelfristig nicht gelingen, die fehlenden Steuereinnahmen auszugleichen, gilt es mutmaßlich die freiwilligen Leistungen in das Blickfeld zu nehmen", kündige Schmutz an. In diesem Fall geht es nicht ohne Einsparungen.

Wichtiger als die Frage nach den möglichen Auswirkungen auf den Haushalt 2023 sind für den Bürgermeister aktuell die Entwicklungsperspektiven für das Firmengelände an der Wallstadter Straße. Der Konzern hat bereits angekündigt, nach dem Auszug die Flächen in Ladenburg zeitnah verkaufen zu wollen. Schmutz hält es wegen der exponierten Lage und der Größe der Industriefläche für zwingend notwendig, dass die Stadt umfassend eingebunden wird. "Die Nutzung des Geländes muss in besonderer Weise mit der benachbarten städtebaulichen Entwicklung im Einklang stehen", sagt er. Schmutz hofft, dass der Konzern die Beteiligungswünsche der Stadt berücksichtigen wird.

In direkter Nachbarschaft brannte gerade erst die Werkshalle von RTP ab. Dahinter entsteht derzeit das Wohngebiet "Am Matzgarten" für rund 500 Neubürger. Hier werden drei Mehrfamilien- und 94 Reihenhäuser gebaut. Sollte sich auf dem ABB-Gelände beispielsweise ein lärmintensives Unternehmen ansiedeln, sind Probleme vorprogrammiert.

In den 1960er und 1970er Jahren waren es noch rosige Zeiten für den Industriestandort Ladenburg. Damals fuhren täglich über 3500 Pendler zur Arbeit in die Römerstadt. Das BBC-Auslagerungswerk in der Wallstadter Straße war schon in den 1950er Jahren einer der größten Arbeitgeber der Stadt. 1988 kaufte der ABB-Konzern das Werk, um dort unter anderem die Sparte Schaltanlagentechnik aufzubauen. Vor zehn Jahren gab es hier noch sieben Fachbereiche.

Direkt neben dem BBC-Werk arbeiteten bis in die 1990er Jahre rund 300 Beschäftigte bei York-International, die Apparate für Kühltechnik produzierten. Bitter für die Stadt war der Niedergang der Firma Total am Standort. Über 1000 Beschäftigte produzierten ab den 1950er Jahren Feuerlöscher, die in die ganze Welt exportiert wurden. Heute hat Total-Walther noch rund 100 Mitarbeiter in Ladenburg. Auch in den Werken Grünzweig+Hartmann, wo Dämmplatten hergestellt wurden, sowie Benckiser-Knapsack waren am Standort Ladenburg über 1000 Menschen in Arbeit.

Das Industriegebiet im Westen der Stadt pulsiert zwar nach wie vor, aber die Dämmstoffe von G+H Isover und die Produkte der Firmen Jungbunzlauer, Calvatis und ICL werden mit wesentlich weniger Arbeitskräften hergestellt.