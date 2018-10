Weinheim-Lützelsachsen. (RNZ) Ein unschöner Vorfall wirft seinen Schatten auf das ansonsten gelungene 71. Bergsträßer Winzerfest: Ein 48 Jahre alter Mann ist am Samstagabend um 23.15 Uhr in der Wintergasse auf drei Jugendliche losgegangen. Warum der 48-Jährige in Rage geriet, sei noch nicht endgültig geklärt, heißt es im Polizeibericht. Definitiv sicher ist, dass der Mann stark betrunken war.

Als die Polizei eintraf, reagierte der Tatverdächtige aggressiv, beleidigte die Beamten. Als er schließlich auch auf die Polizisten losging, überwältigten ihn diese mithilfe von Pfefferspray und legten ihm Handschließen an. Laut Polizei soll der 48-Jährige einem 15-Jährigen in den Genitalbereich getreten, zwei 16-Jährige in den Schwitzkasten genommen beziehungsweise mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Ein Alkoholtest bei dem 48-Jährigen ergab einen Wert von über 2,2 Promille.

Nachdem ihm ein Arzt die Haftfähigkeit bescheinigt hatte, kam er in Gewahrsam - wo er seinen Rauch ausschlief.