Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Im kommenden Jahr sollen hier Kinder spielen können, noch puzzeln aber die Handwerker auf der Baustelle. Nach dem Fertighaus-Prinzip entsteht im Edinger Gemeindepark der Neubau der Kita "Neckar-Krotten". Beim Vor-Ort-Termin erklären Jan Kliebe von MGF-Architekten Stuttgart und Patricia Hauck, bei der Gemeinde zuständig für Neubau und Unterhaltung gemeindeeigener Liegenschaften, wie es bei dem Modulbau weitergeht.

Die fünf Kuben, aus denen die eingeschossige Kita bestehen wird, werden von hinten aufgebaut, "sonst würde dem Kran ja ein Gebäude im Weg stehen", erläutert Hauck und blickt auf die Baustelle, wo die ersten Innenwände aus Dickholz schon stehen. Architekt Kliebe ist zuversichtlich, dass der Holzbau für die fünf Kuben in acht Wochen steht. Die Wände sind alle schon vorkonfektioniert und müssen nur noch montiert werden. "Es ist wie ein großes Puzzle", erklärt der Architekt. "Man kann schon an der Wand erkennen, was da einmal hinkommt", sagt Kliebe und zeigt auf einige Fräsungen. "Man sieht schon, hier kommt der Lichtschalter hin, da wird der Temperaturfühler angebracht, und hier verlaufen Kabel." Auch die Türen müssen später nur noch eingehängt werden, alles ist vorgearbeitet. Die Wände kommen aus Lohne bei Oldenburg, die Montage hat die Edinger Firma Metz übernommen. "Schön regional", findet Hauck.

In den ersten beiden Kuben am Eingang in der Goethestraße werden die Verwaltung und Funktionsräume unterkommen, in den drei hinteren Kuben, entstehen die Gruppenräume. "Es gib immer einen großen Gruppenraum und einen kleinen Nebenraum, Sanitärbereich und Garderobe", erklärt Kliebe. "Der Flur ist breit genug für Möbel und kein Fluchtweg", sagt der Architekt weiter. Eingeschränkt könne er daher auch als Spielort oder Ähnliches genutzt werden. "Das ist eigentlich sogar coronagerecht", meint Hauck. "Besser kann man die Gruppen nicht trennen."

Durch die verschobene Anordnung der Kuben hat jede Gruppe einen Garten und eine kleine Terrasse davor, außerdem konnten so Bäume erhalten werden. Das Dach des Gebäudes wird begrünt. "Es ist der Wunsch der Gemeinde, dass sich die Kita in den Park einfügt", meint Hauck, und sie ist zuversichtlich, dass das gelingt: "Es ist die optimale Lösung hier im Park." Für gefällte Bäume werden neue gepflanzt. Wie Kliebe erzählt, musten mehr Bäume gefällt werden als geplant, weil sie krank waren. Dass die Rotbuche nahe am Eingang erhalten bleibt, sei der "Herzenswunsch" des Architekten. Nachhaltig sei die Einrichtung nicht nur, weil es sich um einen Holzbau handelt. "Wenn man irgendwann keine Kita mehr braucht, kann man dieses Gebäude auch anders nutzen", erklärt Kliebe. "Und da fängt für mich nachhaltige Architektur an."

Und wie stabil ist so ein Holzbau? "Der ist genauso haltbar wie ein Massivbau", meint Kliebe und gibt ihm "vorneweg 70 Jahre, wenn nicht mehr". Einzig: "Aber so lange hält die Haustechnik nicht." Holz ist für Kliebe prädestiniert für Standort und Nutzung. Denn vorbeischrammende Rucksäcke und Ähnliches verzeihe ein Holzbau im Gegensatz zur weißen Gipswand. Dass die Fassade sich verändern und auch verwittern werde, sei klar. "Aber ein Haus darf ja altern, nur muss es in Würde altern", sagt der Architekt. Für die Montage ist die momentane Trockenphase gut. "Wenn ein Regentag vorausgesagt wird, ist hier Stillstand", meint Kliebe. Die gelieferten Wände bleiben bis zur Montage verpackt, die montierten Wände werden jeden Abend abgedeckt – falls es regnet.

Wenn der Holzbau steht, brauche der Ausbau der Haustechnik noch etwa ein halbes Jahr, dann kommen Fließen- und Estricharbeiten, am Schluss die Türen. Laut Hauck stimmt der Zeitplan wieder: "Nächsten Sommer soll die Kita fertig sein, in den Ferien wird umgezogen, damit im September der Betrieb losgehen kann."