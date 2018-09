Von Riccardo Ibba

Weinheim/Heddesheim. Des einen Freud ist oftmals des anderen Leid. Während die Landwirte unter dem ungewöhnlich heißen Sommer leiden, können die Winzer ihr Glück kaum fassen. Obwohl auch sie mit der Hitze zu kämpfen haben, verspricht der aktuelle Jahrgang, alle Vorstellungen zu sprengen. Speziell beim Rotwein gehen die Winzer von einem "Jahrhundertjahrgang" aus. Ein Besuch bei den Weingütern Raffl und Schröder.

Anneliese Raffl und ihr Sohn Michael sind erschöpft, aber glücklich. Es ist halb drei am Nachmittag, und beide haben schon zwölf Stunden Arbeit in den Knochen: Kaum ist die Nacht angebrochen, kümmert sich Michael im Keller des Hohensachsener Weinguts um den Gärungsprozess seines frisch gepressten Weins. Bei der Gärung wird der Zucker im Most zu Alkohol. Der Zuckeranteil wird in Oechsle gemessen. Prinzipiell gilt: Je mehr Sonne, desto mehr Oechsle, desto mehr Alkohol und hoffentlich Aroma hat der Wein.

Der Oechsle-Grad gilt traditionell als wichtiges Qualitätskriterium für einen Wein und erinnert an den Aktienkurs eines Unternehmens. Je höher, desto besser. Der Gärungsprozess ist diffizil und bedarf genauer Kontrolle, schließlich soll die vielversprechende Ernte zu einem edlen Tropfen verarbeitet werden.

Um sieben Uhr früh geht es dann raus, um die Trauben zu ernten. Zusammen mit seiner Mutter und 30 freiwilligen Helfern gilt es, in den nächsten vier Stunden die Früchte "rein zu holen". Schon am späten Vormittag ist es zu warm für die Ernte. Anschließend kommt alles in die Traubenpresse. Ein Pressvorgang dauert drei Stunden und wird dank der üppigen Ernte bis zu dreimal am Tag durchgeführt. Am Dienstag hat die Mannschaft in drei Stunden neun Tonnen geerntet, alles von Hand.

"Dieser Sommer hat uns vor ganz neue Probleme gestellt", erzählt Anneliese Raffl. "In meinen 63 Jahren habe ich noch nie so eine Dürre erlebt." Gemeinsam mit ihrem Sohn hat sie sich entschieden, die Weinanlagen zu bewässern - zum ersten Mal in ihrem Leben. Kein leichtes Unterfangen bei knapp sieben Hektar Land. Und kostspielig noch dazu. "Stand jetzt haben wir alles richtiggemacht, die Trauben sehen prächtig aus, und wir haben keine Trockenschäden", sagt Michael Raffl.

Szenenwechsel. Auch auf dem Weingut Schröder herrscht die pure Vorfreude. Judith Schmidt hat das Gut vor über 20 Jahren übernommen. Es liegt in Muckensturm und damit in Heddesheim, die Weine wachsen jedoch auf Weinheimer Gemarkung. "Unsere Trauben sehen wie Topmodels aus, der Rotwein wird ein Jahrhundertjahrgang", platzt es zu Beginn des Gesprächs aus ihr heraus. Auch hier ist ackern angesagt. Zwar werden die Trauben überwiegend maschinell geerntet, doch auch das Pressen, Gären und die tägliche Säuberung des Equipments nimmt massig Zeit in Anspruch. Von gleichzeitig stattfindenden Hochzeiten und Weinverkostungen gar nicht zu reden. Aktuell sind 14-Stunden-Tage eher die Regel als die Ausnahme. Analog zu dem Betrieb der Raffls mussten auch hier Lösungen für den Wassermangel gefunden werden.

Von einem befreundeten Weinbauern aus der Toskana hat Schmidt Anregungen erhalten. "Dort wird auf Wasser verzichtet und stattdessen der Boden permanent lockergehalten", erzählt sie. "Man kann auch Trauben zu Säufern erziehen", sagt sie und lacht. Sie griff auf diese arbeitsintensive Methode zurück - mit Erfolg.

"Wir haben keine Trockenschäden zu beklagen", lautet ihr Resümee. Der Grau-und Weißburgunder sowie der Sauvignon Blanc sind bereits geerntet. Speziell bei letzterem Wein lassen die bisherigen Qualitätsproben nur einen Schluss zu: überragend. Der Spätburgunder und der Riesling hängen noch, wann die Trauben rein geholt werden, ist noch nicht entschieden. "Wir pokern ein wenig und spielen auf Zeit", so die Winzerin: "Die Wetterprognosen stimmen zuversichtlich, wir gönnen den Trauben jeden weiteren Sonnen-Tag." Die Strategie birgt freilich das Risiko, dass bei einem Unwetter die Ernte beschädigt wird. "Jetzt gilt es, die Nerven zu behalten", beschreibt Schmidt das Gebot der Stunde.

Zurück auf dem Weingut Raffl. Auch hier lassen die bisherigen Proben darauf schließen, dass der diesjährige Jahrgang ein Volltreffer wird. "Wir werden zum ersten Mal eine Beerenauslese anbieten", sagt eine staunende Anneliese Raffl. Die Beerenauslese ist eine rare, geschmacklich intensive, edelsüße Weinspezialität und zählt zu der Kategorie der Prädikatsweine.

Die Kundschaft überhäufe die Raffls schon jetzt mit Anfragen, wann die ersten Weine des sagenumwobenen Jahrgangs erhältlich sind. Während die Rotweine frühestens in sechzehn Monaten zu beziehen sind, geht es mit den weißen und roséfarbenen Tropfen wesentlich schneller: Ab Ende Dezember kann voraussichtlich eingekauft werden. Und im Falle der Raffls nur vor Ort, denn das Weingut beliefert keine Supermärkte.

Auf dem Weingut Schröder müssen die Kunden noch länger auf den roten Spätburgunder warten. Der kommt frühestens im Jahr 2020 auf den Markt. "Wir haben originale Burgunderfässer aus französischem Holz geordert, dort ruht der Wein dann erst mal", berichtet Schmidt: "Der Spätburgunder wird optisch und vom Geschmack her eine Sensation."

Wer nicht so lange warten will, bedient sich derweil an den hellen Weinen, die ebenfalls Ende des Jahres erhältlich sind. Im kommenden Sommer stehen dann der Riesling und der Sauvignon Blanc in den Regalen.