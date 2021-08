Von Stefan Hagen

Weinheim/Rhein-Neckar. Das klingt doch richtig gut: Die Produkte kommen aus der Region, die Lieferwege sind kurz. Regionale Erzeuger werden gestärkt und bei der Vermarktung unterstützt. Und das alles unter dem Aspekt der Förderung des Umweltschutzes, des Naturschutzes, der Landschaftspflege und des Klimaschutzes. Diese schöne Vision will der im vergangenen Jahr gegründete Verein "Genial regional Heidelberg Rhein-Neckar" Realität werden lassen.

Gründungsmitglieder sind unter anderem der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, der Verein food.net:z – Lebensmittelnetzwerk Rhein-Neckar und Volker Kaltschmitt, Landwirt und Vorstand im Bauernverband Rhein-Neckar-Kreis. Dabei ist auch der Verein "Blühende Bergstraße". Sie alle eint der Gedanke, dass vor allem kleinere regionalen Betriebe damit eine wirtschaftliche Grundlage erhalten. Und: Diese Betriebe sollen "konkrete Beiträge zum Erhalt des einzigartigen Kultur- und Naturerbes unserer Region leisten", sagt Vorsitzende Brigitte Zimmermann-Petrullat. Ein solcher Betrieb aus der Region ist das Quitten-Projekt Bergstraße, das im Weinheimer Stadtteil Sulzbach ansässig ist. Dort traf sich der Verein zu einer Vorstandssitzung – dabei nutzte man auch die Gelegenheit, sich das Projekt einmal genauer erläutern zu lassen.

Die Geschichte, die dahinter steckt, klingt fast schon unglaublich. Als absolute Laien begannen Rainer Stadler (Industriemeister) und Ellen Müller (Krankenschwester) 2009 ein eigenes, brachliegendes Grundstück wieder zu reaktivieren. Dabei konzentrierten sie sich auf eine in hiesigen Breitengraden im Rohzustand kaum genießbare Obstsorte: die Quitte. "Wir haben uns ein Fachbuch gekauft und losgelegt", erzählt Stadler mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Nach eingehender Lektüre wurden gleich mal die ersten Bäume gepflanzt – eine Konstantinopler Apfelquitte und eine Portugieser Birnenquitte.

Und warum ausgerechnet Quittenbäume? Bis vor 100 Jahren sei die Quitte in vielen Haus- und Bauerngärten zu finden gewesen, erläutert Stadler. Dann sei sie zunehmend in Vergessenheit geraten. "Wir haben quer durch die Republik Baumschulen abgeklappert", erzählt er. Dort seien aber nur ganz wenige Sorten erhältlich gewesen. "Deshalb haben wir es zu unserer Aufgabe gemacht, diese wunderbare Obstart mit all ihren Facetten wieder zu kultivieren und in Erinnerung zu bringen", sagt Stadler.

Das haben er und seine Mitstreiterin Ellen Müller definitiv geschafft. Mittlerweile stehen auf knapp vier Hektar Fläche – verteilt auf 14 Parzellen entlang der Bergstraße – rund 650 Quittenbäume und 250 weitere Obstbäume. Aber es gab auch Rückschläge zu verkraften. Durch Wetterkapriolen – unter anderem Hitze und Frost – fielen die Ernten in einigen Jahren schlecht aus. "Besonders schlimm war es 2017", erinnert sich Stadler. "Da haben wir die gesamte Ernte verloren."

Doch davon lassen sich die Quitten-Liebhaber nicht unterkriegen. Ganz im Gegenteil: Rainer Stadler blickt lieber voraus. "Mein Traum ist ein Quitten-Lehrpfad", nennt er ein Zukunftsprojekt. Doch zurück zur Gegenwart. Wie hoch ist eigentlich der Ertrag seiner Bäume? Die Antwort erstaunt. "Wir werden 2021 bis zu drei Tonnen Quitten ernten", schätzt Stadler. 2020 seien es zwischen sieben und acht Tonnen gewesen. "Da waren allerdings auch die Lieferungen an unsere Quitten-Annahmestelle dabei", nennt er einen weiteren Baustein des Projekts. In 15 bis 20 Jahren sollen es dann 60 Tonnen sein. "Aber nur wenn alles gut läuft", schiebt Stadler zur Absicherung dieser Zahl hinterher.

Wie wird die Ernte vermarktet? "Wir bieten unsere Produkte in unserem 2016 eröffneten Hofladen und im Online-Shop an", erläutert Stadler. Die Kunden können aus rund 40 Produkten wählen, darunter mehrere Sirupe, Aufstriche in den verschiedensten Kombinationen, Getränke wie Schorle, Wein und Secco sowie Essig und Senf.

Eine Herzensangelegenheit ist Stadler und Müller auch die Vermittlung von Werten und Tradition an Kinder. Zu diesem Zweck führen sie in Zusammenarbeit mit dem Grünflächen- und Umweltamt der Stadt Weinheim mit Kindergärten Apfelernteaktionen durch. Einmal habe sich eines der Kinder an der Ernte nicht beteiligen wollen, erzählt Stadler. Auf seine Frage, warum denn nicht, habe es allen Ernstes geantwortet: "Das brauche ich nicht, wir haben Apfelsaft im Keller." Da sei ihm schlagartig bewusst geworden, wie wichtig solche Aktionen seien.