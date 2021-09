Von Marco Partner

Weinheim/Region. Am Bewährten festhalten, sich aber auch modernen Formen und Wegen der Kommunikation öffnen: Die Volkshochschule (VHS) Badische Bergstraße startet ins Herbstsemester: Mit bewusst vielen Präsenz-Angeboten, aber auch Online- und Hybrid-Kursen, an denen Interessierte sowohl vor Ort als auch von zu Hause aus teilnehmen können. Insgesamt stehen in Weinheim, Hirschberg, Hemsbach und Laudenbach 315 Kurse aus den Bereichen Kultur und Gesellschaft, Gesundheit, Sprachen, Beruf und Junge VHS zur Auswahl.

Die Vorfreude und Erleichterung nach einer langen Durststrecke mit zum Teil bis zu anderthalb Jahren ohne "echte" Lehrgänge ist spürbar. "Jetzt dürfen wir wieder, es sind dynamische Zeiten", sagt VHS-Leiterin Cristina Ricca. Aufgrund der Pandemie mit unerwartet neuen Herausforderungen habe man aber auch eine gewisse "Experimentierfreude" entwickelt. Ad hoc wurden manche Kurse auf digitale Zoom-Einheiten umgestellt: "Wir sind eine lernende Organisation, nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Wir haben selbst viel dazugelernt."

Diesen Wandel der Gesellschaft wolle man auch weiter begleiten. "Wir sind für eine VHS mutig unterwegs", sagt Marketing-Sprecher Peter Liebe. In den Sozialen Medien wie Facebook und Instagram ist man nun präsenter, und dank eines Podcasts mit kabarettistischer Unterstützung in "aller Ohren". Und doch wolle man trotz der neuen Formate die eigentliche Aufgabe nicht außer Acht lassen. "Das Erlernen einer Technik ist das eine, aber als Pädagogin sehe ich den Austausch, das Menschliche im Vordergrund", so Ricca.

Ob Yoga-, Acrylmalerei-, Kintsugi-, Tanz-, Theater- oder Norwegisch-Kurs: Neben dem Eintauchen in eine fremde Sprache oder Kunstform ist es schließlich auch die Begegnung mit anderen Teilnehmenden, die das Lernen mit Leben füllt. Doch auch im Herbst- und Winterprogramm ist Flexibilität gefragt. Sowohl zeitlich als auch räumlich sind die Kursangebote aufgrund der Corona-Pandemie nicht in Stein gemeißelt. Daher hat die VHS auf das sonst dicke Programmheft verzichtet. Der Blick auf die Webseite und in andere digitale Kanäle lohnt. "Es gibt wöchentlich neue Angebote und einen monatlichen Newsletter", betont Marketingmann Liebe.

Die Kurse selbst sind aufgrund der Hygieneregeln meist kleiner als üblich. Wo sonst 20 Italienisch-Anfänger Platz finden, sind nun nur zehn erlaubt. Die 30 Unterrichtsorte sind auf zehn Räume geschrumpft. Insbesondere die Schulen, mit denen man sonst am Nachmittag und Abend Synergien bildet, sind derzeit noch nicht nutzbar. Und doch steht das Programm für Vielfalt, reicht das Angebot vom Squaredance-Kurs bis hin zum Vortrag über nachhaltige Mode. Die meisten Teilnehmer besuchen die Kurse aus Neugier, zum Ausleben eines Hobbys oder zur Fortbildung. Petra Schaaf-Böttcher aber gibt einen Einblick, wie ungemein wichtig manche VHS-Einheiten für den weiteren Lebensweg sind. Beim großen Integrationskurs "BEF Alpha", dem Bildungsjahr für erwachsene Flüchtlinge, werden zehn junge Mütter aus Afghanistan, Somalia oder der Türkei ein Jahr lang auf ein Berufsleben vorbereitet, erläutert die Fachbereichsleiterin für Deutsch als Fremdsprache.

Es gibt einen alltagsnahen, spielerischen Deutsch-Unterricht, gemeinsames Kochen, kleine Exkursionen, politische Bildung, Berufsorientierung und eine Betreuung der Kinder während der intensiven Lernstunden. "Sie waren alle pünktlich und sind unheimlich engagiert. Manche sind seit einem halben Jahr da und haben versucht, sich über das Internet Deutsch beizubringen", sagt Schaaf-Böttcher. Auch drei Alphabetisierungs- beziehungsweise Zweitschriftlerner-Kurse sowie sieben Integrationskurse sind gestartet. Unterrichtseinheiten, die nur schwer über Videokonferenzplattformen wie Zoom oder Jitsi umsetzbar sind. Ricca: "Wir haben in den letzten anderthalb Jahren gemerkt: Wir sind eine Präsenz-Einrichtung. Bei uns lernt man von- und miteinander, wir sind ein Forum, das Begegnung, Austausch und Teilhabe ermöglicht."

Info: Insgesamt gibt es zum Herbstsemester in Weinheim 200 Kursangebote, in Hirschberg 71, in Hemsbach 21 und in Laudenbach 23.