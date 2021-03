Von Philipp Weber

Weinheim/Region. Anja Blänsdorf beschreibt es so: "Die Situation ist diffus." Damit meint die Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit im Bezirk des evangelischen Dekanats Weinheim-Ladenburg nicht das Infektionsgeschehen per se, sondern die Lage der Kirchen. Wegen steigender Infektionszahlen hatten Kanzlerin und Ministerpräsidenten sich in der Nacht auf Dienstag darauf geeinigt, die Religionsgemeinschaften um eine Aussetzung von Präsenzveranstaltungen zu bitten – auch in der Karwoche und über Ostern. Doch wie sie mit dieser Bitte umgehen sollen, wissen die Betroffenen noch nicht.

> Die Lage am Dienstag: Blänsdorf konnte sagen, dass Ministerpräsident Winfried Kretschmann einen Termin mit den Vertretern der Religionsgemeinschaften im Land vereinbart hat. Auch Pfarrer Joachim Dauer, Leiter der katholischen Seelsorgeeinheit Weinheim-Hirschberg, verwies auf übergeordnete Stellen – in seinem Fall auf das Erzbistum in Freiburg. Ob Ostergottesdienste nur virtuell oder doch in Präsenzform gefeiert werden, hänge davon ab, ob und wie die Landesregierung den Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz umsetzt, hieß es dort. Das Erzbistum stimme sich zudem mit den Nachbarn von der Diözese Rottenburg-Stuttgart und den Evangelischen Landeskirchen in Baden und in Württemberg ab.

> Pläne für die Osternacht: Falls die Gläubigen weder in die Kirchen noch zu den Osterfeuern strömen dürfen, gibt es auf evangelischer Seite eine Alternative: die digitale Osternacht. Ulli Naefken ist Experte für digitale Formate, arbeitet bei der Evangelischen Landeskirche in Baden und bringt sich in Weinheim ehrenamtlich ein: als Kirchenältester in der Gemeinde an der Peterskirche. Im Hauptberuf sucht er derzeit bundesweit Interessierte, die ihr Osterfeuer in der Nacht vom 3. auf den 4. April per Streaming übertragen. Dabei soll das Programm Zoom zum Einsatz kommen. Live-gestreamt wird von 23 bis 7 Uhr. Dabei müssen die Feuer nicht die ganze Nacht brennen, es reicht jeweils ein Zeitfenster: "Vielleicht von zu Hause im Garten aus – oder als Gemeinde, sofern es die Corona-Lage vor Ort zulässt." Eine Youtube-Übertragung "direkt aus Zoom" ermögliche jedem das Mitfeiern, in Weinheim brennt das Osterfeier wohl an der Peterskirche. Bundesweit gesucht werden noch 16 Gemeinden oder Einzelpersonen, die einen liturgischen Programmpunkt wie eine Lesung, einen Gesang oder ein Gebet beitragen.

> Wie andere Digitalformate aussehen: Ulli Naefken weist im RNZ-Gespräch auf einige bereits feststehende Onlineangebote in den evangelischen Kernstadtgemeinden hin: So wird die Johannesgemeinde am Karfreitag, 2. April, 10 Uhr, einen Gottesdienst übertragen, ebenfalls via Zoom. Pfarrer Stefan Royar gestaltet das virtuelle Zusammenkommen. Definitiv fix ist ein weiterer Zoom-Gottesdienst, der am Ostersonntag, 10 Uhr, stattfindet, ebenfalls in Verantwortung des leitenden Pfarrer Royar. Aber auch die Gemeinde an der Peterskirche wird digitale Formate anbieten, etwa einen Karfreitagsgottesdienst um 15 Uhr. Laut Naefken kommen die Zoom-Gottesdienste an – auf den Bildschirmen und in den Herzen: "Zoom wird das neue Youtube", sagt er und lacht.

Info: Die Evangelischen Kirche informiert unter ekiwhm.de, Infos zur digitalen Osternacht gibt es unter ekiba.de/digitaleosternacht. Die katholische Seelsorgeeinheit ist unter kath-weinheim-hirschberg.de zu finden, das Erzbistum unter ebfr.de/corona.