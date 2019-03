Weinheim/Hirschberg. (keke) Die Katholische Kirche ist im Wandel. Und das nicht erst seit der Ankündigung des Erzbistums Freiburg, mit "Pastoral 2030" einige grundlegende Veränderungen in den Seelsorgeeinheiten und Dekanaten auf den Weg bringen zu wollen. Die Pfarreien in Weinheim und Hirschberg spürten schon länger, dass das Angebot an Messfeiern reduziert werden muss, weil die Zahl der Priester, Gläubigen und Engagierten zurückgeht, heißt es in einer Pressemitteilung der Seelsorgeeinheit.

Auf die neuen Herausforderungen gerade in Weinheim und Hirschberg hat die Erzdiözese bereits 2015 mit der Weiterentwicklung der Seelsorgeeinheiten reagiert. Ihr Ziel war es, die einzelnen Pfarreien als kirchenrechtliche und pastorale Orte zu erhalten, obwohl sie zu einer Kirchengemeinde mit einem gemeinsamen Pfarrgemeinde- und einem Stiftungsrat zusammengeführt wurden.

Inzwischen stärken die Gemeindeteams das kirchliche Leben vor Ort und ersetzten so die früheren Pfarrgemeinderäte in den Pfarreien. Der erste gemeinsame Pfarrgemeinderat für die Seelsorgeeinheit Weinheim-Hirschberg wurde 2015 gewählt. Vor den Pfarrgemeinderatswahlen im Frühjahr 2020 sei es nun an der Zeit, auf die bisherige Arbeit zurückzublicken, heißt es in der Pressemitteilung. Haben sich die neuen Strukturen bewährt? Ist es gelungen, die Nähe der Kirche vor Ort zu erhalten und sind die Gemeindeteams und die ebenfalls neu errichteten Stiftungsausschüsse wirksame Instrumente in den Pfarreien?

Der Pfarrgemeinderat lädt dafür zu einer Pfarrversammlung am Samstag, 16. März, um 15.30 Uhr ins Gemeindehaus Herz Jesu, Johannisstraße 9, nach Weinheim ein. Los geht’s mit Kaffee und Kuchen, danach informiert der Pfarrgemeinderat über seine Tätigkeit. An vier Stationen werden die Schwerpunktthemen Präventionsordnung gegen sexualisierte Gewalt und Missbrauchsstudie, Pastoralkonzeption und Pastoral 2030, Arbeit des Stiftungsrates sowie Ehrenamt vertieft. Anschließend ist Raum für Fragen und Anregungen. Eine Kinderbetreuung wird während des Nachmittags durch Jugendliche der Pfarreien angeboten.

Nach der Pfarrversammlung besteht um 18 Uhr die Möglichkeit, in der Herz Jesu Kirche die Vorabendmesse zu besuchen.

