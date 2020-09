Von Günther Grosch

Weinheim/Heddesheim. Es war kein einfaches Jahr für die Winzer in der Region. Frost, Hitze und Trockenheit machten ihnen ebenso zu schaffen wie das Coronavirus, das dem Absatz und der Vermarktung ihrer Erzeugnisse in Gastronomie und Eventbranche zunächst einen Riegel vorschob. Immerhin fanden sowohl das Weingut Schröder in Muckensturm als auch der Betrieb Raffl in Hohensachsen Nischen. Diese konnten die Verluste zwar nicht vollständig kompensierten, aber alles war doch etwas mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Dritter im Bunde der Weinheimer Winzer ist Georg Bielig, der hier im Auftrag des Freudenberg-Konzerns produziert.

Sie sei mittlerweile zu einem "Profi im Stornoschreiben" geworden, artikuliert Judith Schmidt beim Treffen auf ihrem in Muckensturm gelegenen "Privat-Weingut Schröder" ihre Sorgen und Nöte – vor allem mit Blick auf die fast komplett eingebrochene Ausrichtung von Veranstaltungen. Ob Firmenfeier, Jubiläum, Hochzeit, Geburtstag oder Kommunion: "Von Anfang März bis Mitte Juli ging nichts mehr." Dem Spruch "Essen und Trinken gehen immer" könne sie deshalb nur noch entgegnen: "Von wegen!". Schmidt bietet neben einer Vinothek Räume für bis zu 200 Menschen an: "Es gab Anmeldungen für Feiern, die von den potenziellen Gastgebern bis zu vier Mal verlegt wurden."

Auch der Verkaufsladen litt "an Tagen mit null Kunden" unter dem Lockdown. "Es war, als hätte jemand am Anfang der Straße eine Schranke angebracht", so Schmidt. Weinproben wurden abgesagt, und auch die Reisebusse blieben aus. Als besonders schmerzlich empfunden wurde, dass die Belieferung der Gastronomie komplett eingestellt werden musste.

Der Grundsatz "Not macht erfinderisch" gilt allerdings auch hier. Von Pfingsten an wurde an Sonn- und Feiertagen auf dem weitläufigen Gutsgelände eine "Sonnenterrasse" eingerichtet. In Zusammenarbeit mit einem Caterer gab es bei gutem Wetter – "und das hatten wir Gott sei Dank reichlich" – kleine Gerichte, dazu passende Weine sowie ein Kaffee- und Kuchenangebot. Das war rein finanziell gesehen dann zwar doch nur der Tropfen auf den heißen Stein: "Aber die Leute erfreuten sich an der Geselligkeit außerhalb der eigenen vier Wände."

Kurzarbeit musste Schmidt nicht anmelden. Viele der "freien" Mitarbeiter fanden in den Wingerten eine Beschäftigung. Den "Kopf in den Sand stecken" kam für Steffen und Judith Schmidt sowie ihre Mutter Hannelore Schröder nicht infrage. "Hinter den Kulissen" seien "fleißig neue Sachen ausgearbeitet" worden. Und dann war da ja noch der neue Jahrgang, der gegenüber den Vorjahren mengenmäßig zwar etwas abfällt, trotz Wespenplage aber gesunde Trauben hervorbrachte und qualitativ "supertoll" zu werden verspreche.

Von einem auf den anderen Tag habe sich die Geschäftswelt "völlig gedreht", bilanziert auch Winzer Markus Raffl, der das gleichnamige Weingut mit Obst- und Gemüse-Hofladen, Ferienwohnungen und der "Südtiroler Törggelestube" betreibt – mit seinem Bruder Michael.

"Markus, du wirst sehen, die Leute brauchen Kartoffeln und rennen dir die Türen ein", habe ihm seine 83 Jahre alte Großmutter Elsa Laudenklos vorausgesagt, als Ministerpräsident Winfried Kretschmann den Lockdown ankündigte.

Die Oma sollte recht behalten: "Die Leute haben den Hofladen gestürmt. Der Familienbetrieb war nur noch damit beschäftigt, Wein abzufüllen und zu etikettieren." Weil das Restaurant geschlossen bleiben musste, war an dieser Stelle allerdings ein gut zweimonatiger Ausfall zu verkraften. Kompensiert wurde dieser dadurch, dass der Betrieb mithilfe des Hofladens gut 90 Prozent der Ernteerzeugnisse direkt vermarktete. Ein Problem war dagegen, Saisonarbeiter zu gewinnen. Weil diesen die Reise mit Bahn und Flugzeug zunächst untersagt war, "haben wir unsere Hilfskräfte, die an der Grenzen warteten, von Polen aus vier Tage hintereinander mit dem Auto abgeholt". Dies sei legal gewesen. Die Hygiene-Verordnungen umzusetzen, fiel dagegen leichter.

Die Männer waren auf dem Hof als feste Teams und in Arbeitsquarantäne untergebracht. Sie durften ihre Quartiere nur zum Arbeiten verlassen. Die Mitglieder der jeweiligen Teams waren mit farblich verschiedenen Kappen gekennzeichnet. Raffl: "Wir haben sogar für sie eingekauft und gekocht." Was zwar alles einen Mehraufwand an Geld und Organisation bedeutete. Aber, wie gesagt: "Angesichts des Wegfalls des Restaurantbetriebs, der Vermietung der Ferienwohnungen und der Absage aller Familien- und Betriebsfeiern blieb uns der Hofladen als Einnahmequelle."

Michael (vorne) und Markus Raffl vom gleichnamigen Landwirtschaftsbetrieb probierten nach der Lese vom frischgekelterten Müller-Thurgau. Foto: Dorn

Bei nur einem einzigen Coronafall hätte der Betrieb allerdings große Probleme bekommen. Dessen ist sich Raffl bewusst. Mittlerweile ist das Reservierungsbuch aber wieder dicht beschrieben. Von Oktober an werden unter anderem zahlreiche Konfirmationen nachgeholt – wenn auch in zahlenmäßig abgespeckter Form.

"Aufgepasst" haben die Raffls auch im Verlauf der zu Ende gehenden Weinlese. Rund 20 Helfer – darunter Rentner, Hausfrauen und Verwandte – waren im Einsatz. Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, stellten sich die Freiwilligen nicht mehr gegenüber voneinander auf. Stattdessen las jeder seine Reihe "rauf und runter". Die jeweils zwei Meter aufweisende "Reihenbreite" zwischen den Rebstöcken habe lediglich "den Tratsch erschwert", sagt Raffl und schmunzelt.

Die Ergebnisse der Lese selbst passten ins Gesamtbild: Das Thema "Sonnenbrand" sei nicht besonders ins Gewicht gefallen, in Bezug auf die Kirschbaumessigfliege war die Hitze sogar ein Vorteil, weil es den Tieren zu heiß geworden ist. Lediglich die Wespen hätten bei den Tafeltrauben Fäulnis verursacht. Dennoch, so Raffl im Fazit: "Wer in diesem Jahr klagt, hat selbst handwerkliche Fehler gemacht." Selten zuvor sei man entspannter in das Herbsten gestartet wie dieses Mal. Beim Grauburgunder kam man auf 96 Grad Öchsle, der Müller Thurgau lag "im mittleren 80er-Bereich".

Dritter im Bunde ist der Winzer Georg Bielig, der in Weinheim im Auftrag der Firma Freudenberg Wein anbaut: "Unsere Reben waren von Corona total unbeeindruckt." Das Virus habe dafür ihn und seine Mitarbeiter unter Druck gesetzt. Aber die Hygienerichtlinien seien von der Firma als Ausbildungsbetrieb vorbildlich umgesetzt worden, "schon lange, bevor sie offiziell erlassen wurden". Der Konzern habe die Mitarbeiter mit den notwendigen Materialien versorgt.

Winzer Georg Bielig bewirtschaftet für die Firma Freudenberg Weinheimer Weinberge. Ausgebaut wird der Rebensaft in Muckensturm. Foto: Kreutzer

Als Problem erwies sich auch hier die Anwerbung externer Saisonarbeiter. So musste die Lese mit einer "köpfemäßg" bedeutend kleineren Mannschaft gestemmt werden als sonst, wodurch Schlagkraft verloren ging: "Während normalerweise 14 bis 18 Arbeiter im Weinberg sind, waren es dieses Mal nur acht."

Aufgrund der Vegetation sei es relativ früh losgegangen, so Bielig. Bereits am 27. August begannen er und seine Helfer mit der Lese, den ersten Riesling fuhren sie am 14. September ein. Bis zum kommenden Donnerstag, 24. September, sollten die letzten Trauben im Keller sein. Zu erwarten ist zwar auch hier eine geringere Erntemenge, auf der anderen Seite aber Qualität. Und das, obwohl die Winterfeuchte fehlte. Dass mit der Absage vieler Aktivitäten "ein Stück Lebensqualität flöten ging", verhehlt er nicht. Dennoch sei man bisher mit einem blauen Auge davongekommen, auch wenn Weinbauern "Trubel, Menschen, Feste und Geselligkeit brauchen". Sehr viel schlimmer aber wären "drei Jahre Hagel und zwei Jahre Frost hintereinander".