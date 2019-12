Von Günther Grosch

Weinheim. Von seinem Ambiente her zählt der Weinheimer Weihnachtsmarkt seit jeher zu den schönsten in der Region. Mit dem vom Verein „Lebendiges Weinheim“ und dem Stadt- und Tourismusmarketing erstmals festlich geschmückten Marktplatzbrunnen hat das zum 34. Mal aufgebaute Weihnachtsdorf zweifellos an zusätzlicher Attraktivität gewonnen. Was zum Leidwesen der Standbetreiber und Besucher aber weiter fehlt, ist die weiße Flockenpracht von oben, die das vorweihnachtliche Treiben heimelig überzuckert.

Auch am Wochenende hatte Frau Holle wie schon in den Vorjahren erneut auf die falschen Knöpfe gedrückt, statt Schneeflocken graue Wolken geschickt und die Regen- und Windmaschine angeworfen. Doch dies tat der guten Stimmung unter den Freunden von Glühwein und Budenzauber kaum Abbruch.

Weinheimer Weihnachtsmarktpanorama: Ein beleuchteter Weihnachtsbaum, ein verzierter Marktplatzbrunnen und geschmückte Hütten: Da fehlte eigentlich nur noch eine Brise „Puderzucker“ von oben. An den Hütten konnten die Besucher Süßes, Deftiges und Filigranes erstehen. Foto: Kreutzer

Verlass zeigte sich dagegen am Samstag und am Sonntag auf den von der Interessengemeinschaft (IG) Historischer Marktplatz pünktlich bei Einbruch der Dämmerung bestellten Nikolaus. Da stand auch das unermüdlich seine Runden drehende Kinderkarussell für einige Minuten still, bis der weißbärtige Alte auf der kleinen Bühne unterhalb der St. Laurentiuskirche den Inhalt seines Krabbelsacks unter die artigen Buben und Mädchen verteilt hatte. Nicht ohne dass diese ihm zuvor mit einem Gedicht oder Liedchen eine Freude bereitet hatten.

Schon kurz vor 13 Uhr hatten sich am Samstag die ersten Klappläden der Holzbuden geöffnet und ihre reichen Auslagenschätze präsentiert. Ob als „Dufthölzer“ oder geschnitzte „nie tauende Meisenknödel-Schneemänner“ angeboten, als Glasperlen-Ketten aufgefädelt, aus der Hütte der „Bascetta-Wachspapier-Sternenfalter“ Simon Röll und Tobias Menz leuchtend oder von Annette Schmitt-Strobel sockenpaarweise gestrickt: Selbstgefertigtes konkurrierte mit vielfältigen leiblichen Genüssen.

Hier Maronen, Lebkuchen, Schokofrüchte und „Waffeln mit und am Sti(e)l“, dort selbst gebackene Plätzchen und Marmeladen und wieder an anderer Stelle Gewürze von „Sir Longpepper“, die obligatorischen Wildschwein-Brat- und Feuerwürste oder anderes Deftiges à la „Grünkohl mit Pinkel“.

Hochprozentiges vom Williams Christ Birnenbrand, Dornfelder Traubenlikör und „Alter Pflaume“ aus dem Eichenfass, abgefüllt in Designerflaschen, hat „Flaschengeist“ Holger Mayer auch noch an den beiden kommenden Weihnachtsmarktwochenenden im Angebot.

Wobei neben dem „geistigen“ Inhalt zusätzlich die – auf Wunsch – in die Flaschen „hineingezauberten“ Mini-Objekte Verblüffen und Staunen auslösen. Ob Miniatur-Oldtimer für Nostalgiker, rote Flitzer für Formel Eins-Fans, Segelschiffe oder filigrane Musikanten: Sie alle sind Meisterstücke aus Meisterhand.

Erstmals dabei ist Jutta Weick mit ihrem „KrinArt“-Naturschmuck, gefertigt nach einhundertjähriger Tradition in modernem Outfit. In einem kleinen Ort in Chile, rund drei Stunden südlich der Hauptstadt Santiago gelegen, hat sich eine Frauengemeinschaft zusammengefunden.

Diese belebe und verfeinere die alte Handwerkstradition aus ihrer Region neu, warben die Standbetreiber für ihre Schmuckkreationen und die federleichten Figuren. Als Material dient in sorgfältiger Handarbeit gebleichtes, gefärbtes, gewebtes und geflochtenes Pferdeschweifhaar, ehe aus den feinfühligen Fingern der Kunsthandwerkerinnen federleichter, filigraner und farbenfroher Naturschmuck in vielfältigen Farben und Formen entsteht. Mit einem Gütesiegel der Unesco ausgezeichnet und in fairen Handel aufgenommen, ist dieses Kunsthandwerk ziemlich einzigartig in der Welt.

Bereits nach gut zwei Stunden „ausverkauft“ waren die begehrten „Hildabrötchen“. Auch die Auslage der Vanille-Kipferln und Zimtsterne wies bereits erhebliche Lücken auf. „Doch wir besorgen Nachschub“, versprachen die Bäckerinnen aus Leidenschaft den zu spät Gekommenen und hielten anderntags Wort.

Info: „O du fröhliche“ heißt es auch noch an den beiden kommenden Wochenenden samstags von 13 bis 20 und sonntags von 14 bis 20 Uhr. Am vierten Adventssonntag, 22. Dezember, 18 Uhr, hält erstmals Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just die Weihnachtsansprache.