Gut und günstig: Das städtische Strandbad am Waidsee erfreut sich gerade in heißen Sommern vieler Besucher. Doch die haben auch ihre Ansprüche. Foto: Dorn

Von Philipp Weber

Weinheim. Muss die Stadt viel Geld ausgeben, um die Wiese und vor allem die Bäume am Waidsee mithilfe einer stationären Beregnungsanlage zu erhalten? Darum drehten sich im Herbst die Diskussionen im Gemeinderat - mit dem Ergebnis, dass ein entsprechender Beschluss vertagt und um günstigere Alternativen gebeten wurde. Inzwischen hat die SPD zu einem Stammtisch eingeladen, um mit den Stammgästen zu reden. Diese Veranstaltung habe ebenso wie Anrufe und Mails ergeben, dass die Badegäste der Schuh an ganz anderen Stellen drückt, so Stella Kirgiane-Efremidou (SPD) im RNZ-Gespräch.

"Am häufigsten beschweren sich die Leute über die Toiletten und Duschen", so die Co-Fraktionschefin. Offenbar wird vor allem an Tagen, an denen viele Besucher ins städtische Strandbad kommen, schlicht zu wenig geputzt. "Man will die Sanitärbereiche ja nicht schon mit einem Ekel-Gefühl betreten", berichtetet Kirgiane-Efremidou aus den Gesprächen. Apropos Sauberkeit: "Eine Frau sagte, sie putze ihren Spind zu jeder Saisoneröffnung selbst."

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft ebenfalls die Sanitäranlagen, genauer: die Duschen. Gerade Familien würden sich warmes Wasser wünschen, um kleine Kinder nach einem langen Badetag an Ort und Stelle waschen zu können. Ältere Besucher wiederum würden sich über einen barrierefreien Zugang zum Wasser freuen. "Das sind Zugänge mit Handlauf, die es an Badeseen in anderen Kommunen durchaus gibt", so die Sozialdemokratin.

Für sie ist gerade das Thema Barrierefreiheit keine Kleinigkeit. Wenn Menschen jahrelang ihre Zeit an einem Ort wie dem Waidsee-Ufer verbringen und plötzlich im wahrsten Wortsinn den Zugang verlieren, könne dies zur Vereinsamung beitragen: "Wir hören immer wieder von älteren Leuten, dass sie deshalb nicht mehr an den See gehen."

Eine weitere, wenn auch weniger nachdrücklich erhobene Forderung der Besucher: Die Stadt solle sich mit Beginn und Ende der Badesaison doch etwas flexibler zeigen. Sprich: Bei Schönwetterperioden wie zuletzt im Frühherbst das Bad einige Tage länger öffnen. Was nach einer langen Mängelliste aussieht, wollen Stammgäste und SPD jedoch als Auftakt zum gemeinsamen Anpacken verstanden wissen: "Im Verlauf der letzten Gemeinderatssitzung hat uns Bürgermeister Torsten Fetzner zugesagt, dass er im Januar einen Termin nennen will, an dem wir eine Ortsbegehung vornehmen", so Kirgiane-Efremidou. Ihr ist es wichtig, dass der Vor-Ort-Termin vor Ende der Haushaltsverhandlungen für das Jahr 2019 stattfindet.

"Es geht uns aber nicht nur um die Haushaltsverabschiedung Ende Februar, sondern auch darum, dass vor dem Start der nächsten Badesaison Anfang Mai etwas passiert", sagt sie. Schließlich müsse die Stadt keine gewaltigen Finanzmittel aufwenden, um den Forderungen der Waidsee-Gäste entgegenzukommen: "Die Reinigungskräfte müssten öfter kommen - und für den Warmwasser-Anschluss müsste man eine Lösung finden. Natürlich kostet auch das Geld, aber verglichen mit der Beregnungsanlage halten sich die Summen wohl in Grenzen." Deshalb sei es doch eigentlich logischer, sich zuerst dieser Mängel anzunehmen.

Was die Beregnungsanlage angeht, mache die SPD ebenfalls ihre Hausaufgaben, deutet Kirgiane-Efremidou an. Denn irgendwann muss eine Lösung her: Gerade wenn es um den Erhalt der Bäume geht, ohne die das Strandbad keine natürlichen Schattenspender hätte. Hier sei man aber noch nicht weit genug, um die Umsetzung möglicher Lösungen zu beantragen. Auch andere Fraktionen - nicht zuletzt die Weinheimer Liste - hatten darauf hingewiesen, dass es günstigere und effektivere Bewässerungsformen gebe.