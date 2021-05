Weinheim. (keke) Isa strahlt: "Befund negativ!", liest sie von ihrem Smartphone ab. Vor gut 20 Minuten hat sie auf ihrem samstäglichen Weg zum Einkaufen auf dem Bauernmarkt als eine der ersten Nutzerinnen in dem neuen Medicare-Testzentrum in der Hauptstraße 89 den kostenlosen "Bürger-Test" auf Covid-19 vornehmen lassen.

"Ein für die Öffentlichkeit deutlich sichtbares Testzentrum in dieser prominenten Innenstadtlage signalisiert den Bürgern und Gästen, dass in Weinheim alles dafür getan wird, die Wiederaufnahme des öffentlichen Lebens mit größtmöglicher Sicherheit zu begleiten", sagt Yunus Emre Arslan. Der Medicare-Sprecher ist eigens aus dem Kölner Covid-Testzentrum angereist. Die Stadt Weinheim komme ihrer Verpflichtung gegenüber den Menschen nach, lobt er. "Wir gehen davon aus, dass auch hier schon bald die Außengastronomie für Besucher mit tagesaktuellen negativen Corona-Tests öffnet", gibt sich Arslan zuversichtlich.

Bei einigen der vor Ort ansässigen Gastronomen sei man bereits auf "sehr positive Resonanz" gestoßen, sagt er. Der Verbund der Medicare-Testzentren zählt zu den bundesweit größten Anbietern von Covid-19-Testzentren und umfasst derzeit rund 100 Standorte. "Weitere 300 Standorte in ganz Deutschland sind in Planung", so Arslan. Neben den "klassischen" Bürger-Tests für Erwachsene und Kinder, deren Ergebnisse binnen 20 Minuten vorliegen, bietet das Unternehmen unter anderem PCR-Tests mit Laborauswertung an: "Und wir offerieren einen mobilen Testservice für Unternehmen und Privatpersonen."

Kunden wählen im Internet (www.covid-testzentrum.de) einen Termin aus, womit sie gleichzeitig die für den Test notwendigen Daten hinterlegen. Anschließend erhält man und frau eine Mail mit einem QR-Code, der am Eingang des Testzentrums vorgezeigt wird. Bei der Registrierung im Testzentrum erfolgt automatisch eine Identitätsüberprüfung. Unter Einhaltung aller geltenden Hygienevorschriften absolvieren die Kunden dann das Testprozedere, in dessen Verlauf die Entnahme des Nasen-Rachen-Abstrichs durch geschultes medizinisches Personal erfolgt.

"Spätestens 30 Minuten danach erhält er oder sie eine Mail mit dem Testergebnis", so Arslan: "Im Fall eines positiven Ergebnisses muss sich die Person sofort in Quarantäne begeben." Unter anderem für ältere Menschen, die über keinen Mail-Zugang verfügen und keinen Online-Termin buchen können, gibt es ebenfalls eine Lösung: "Dafür haben wir ein Formular, das vor Ort unkompliziert und schnell ausgefüllt wird", so Arslan. Auch in diesem Fall können die Kunden ihr Ergebnis binnen der nächsten halben Stunde abholen.

Bereits am Samstag haben mehr als 100 "Spontan-Kunden" die Möglichkeit genutzt und einen Schnelltest vornehmen lassen: "Wir gehen davon aus, dass wir werktags wie auch sonntags 700 bis 1000 Menschen testen können", zeigt sich Dr. Babak J. Esfahani als zuständiger Arzt vor Ort zuversichtlich.

Nach Angaben der Stadt stehen aktuell knapp 20 professionelle Testangebote auf Weinheimer Gemarkung zur Verfügung. Sollte die Gastronomie die Chance auf eine (Teil-)Öffnung bekommen, soll es auch ein entsprechendes Angebot am Marktplatz geben.